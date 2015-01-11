Более 250 поисковиков Уральского федерального округа проходят военно-поисковые сборы «К поиску готов!»

Более 250 активистов «Поискового движения России» приехали в Челябинскую область на военно-поисковые сборы поисковых объединений Уральского федерального округа «К поиску готов!». Торжественное открытие сборов состоялось 28 сентября на территории Чебаркульского танкового гарнизона, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

С участниками сборов встретилась ответственный секретарь «Поискового движения России», член Общественной Палаты РФ Елена Цунаева. Она рассказала ребятам о проектах Движения и основных мероприятиях, которые ждут активистов в 2018 году.

«Военно-поисковые сборы – это уникальное событие для поискового сообщества. Важнейшая их задача – подготовить новое поколение поисковиков, передать им лучший опыт, который накопили участники «Поискового движения России» со всей страны, – подчеркнула Елена Цунаева. – Подобные мероприятия позволяют поисковикам не только определить лучших в интеллектуальных и военно-спортивных состязаниях, но и обменяться опытом ведения работы в различных регионах нашей страны. А главное – обменяться контактами, подружиться, и, таким образом, укрепить поисковое сообщество».

Юные поисковики проходят мастер-классы с ведущими российскими специалистами по поисковой работе – повышают уровень своей подготовки для дальнейшей работы на «Вахтах Памяти». Кроме того, команды студентов и школьников в ходе сборов посоревнуются в знании военной археологии, топографии, вооружения и обмундирования Красной Армии и других поисковых дисциплин.

Заместитель руководителя управления министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов рассказал участникам сборов о том, что молодые люди призывного возраста могут продолжить участвовать в поисковых экспедициях даже во время службы в армии: «Для поисковиков у нас есть специализированное подразделение в вооруженных силах – это 90-й отдельный специальный поисковый батальон, который базируется в Ленинградской области. Там служат ребята из поисковых отрядов, достигшие призывного возраста и выдвинутые своими командирами для прохождения службы в этой части. Они принимают участие в поисковых экспедициях по всей стране и даже за рубежом», – рассказал Андрей Таранов.

Напомним, что в этом году военно-поисковые сборы «К поиску готов!» проходят уже во второй раз. Они организованы министерством образования и науки Челябинской области, Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России», Фондом Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и ЧРОО «Ресурсный Центр поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА» при поддержке Полномочного представительства Президента России в УрФО. Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 годы».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-250-poiskovikov-uralskogo-federalnogo-okruga-prohodyat-voenno-poiskovye-sbory-k-41078