Соте. Сплошная азиатщина)

Сегодня в моем меню соте, блюдо замечательное своими вкусовыми качествами, полезностью, простотой и универсальностью. Его можно есть горячим и холодным, самостоятельным и в качестве гарнира. Прекрасная вещь!

Наверное, многие знакомы с ним, однако вариантов приготовления море. Решил рассказать о своем. Блюдо это французское, но по технологии приготовления, продуктам, входящим в состав, очень напоминает мне милую сердцу среднеазиатскую кухню. Вообще, «соте» по-французски означает «прыжок». Такое название дано, наверное, потому что обжариваемые в процессе овощи не перемешиваются лопатками, шумовками и прочими причиндалами, а подбрасываются на сковороде. Считается, что так они остаются целее, не «травмируются» и оставляют в себе больше соков. Понятно, что давно уже никто этими фокусами не занимается, разве что сами французы, но блюдо от этого нисколько не теряет.

Жестких установок по количеству ингредиентов нет: каждый делает на свой вкус. Я, например, добавляю больше чеснока и острого перца, потому что люблю их. Кто-то может увеличить или уменьшить что-то другое. Поэтому напишу раскладку, которую с натяжкой можно назвать «золотой серединой». А там уж…

Баклажаны – 4 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Помидоры – 3 шт.

Острый стручковый перец - по вкусу

Черный перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Растительное масло – 150-200 г

Первым делом моем баклажаны, отрезаем у них хвостики и режем пятаками по полмиллиметра толщиной. Кладем их в подсоленную воду и оставляем минут на 20, а пока режем и чистим все остальное.

Нарезаем квадратиками болгарский перец, а лук полукольцами.

Мелко рубим или пропускаем через чеснокодавилку чеснок, а морковь режем либо маленькими брусочками, либо тоненькими колечками.

С помидорами поступаем следующим образом: один режем на кружки, а два остальных протираем на терке.

Теперь приступаем к приготовлению соте. Для этого нам понадобятся сковорода и кастрюля с толстыми стенками или, как у меня, казан.

На сковороду наливаем немного масла, хорошо разогреваем, сливаем воду с баклажанов, отжимаем их и обжариваем в сильно разогретом масле до румянца с обеих сторон. Доводит до готовности совсем не обязательно: лишь бы зарумянились. Вынимаем на отдельную посудину.

По необходимости добавляем чуток масла, опять разогреваем и слегка обжариваем перец. И тоже на отдельную посудину.

Вот теперь ставим на огонь казан, вливаем масло, разогреваем и забрасываем лук. Его обжариваем до прозрачности и мягкости.

Теперь пошла морковь, которую обжариваем с луком до полуготовности.

Снимаем казан с огня и, собственно, приступаем к «сборке» соте. На слой лука с морковью выкладываем слой баклажанов. Присаливаем, посыпаем черным перцем, рубленым чесноком и добавляем колечки красного перца.

На этот слой кладем слой болгарского перца.

Повторяем процедуру с предыдущими слоями. Все в точности как в первый раз. А сверху укладываем слой нарезанных помидор.

И опять, как и сначала, укладываем слои баклажан, перца, повторяя все процедуры, пока не закончатся овощи. Последним слоем должны быть протертые помидоры.

Ставим казан на огонь, накрываем крышкой и тушим минут 25-30. В итоге получается замечательное соте. Перемешиваем, выкладываем на тарелки и посыпаем зеленью. Красота!

Пы.Сы. Буду очень рад, если кто-то поделится своим вариантом соте.