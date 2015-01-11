Завтра ожидается мокрый снег

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (http://www.chelpogoda.ru/): 03 октября в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица от снежного наката. В горах возможно установление временного снежного покрова. Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.