Вниманию выпускников и их родителей

ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России предлагает оформление направления на обучение граждан, зачисление которых будет осуществляться в рамках целевого приема в 2018/2019 учебном году по программам высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета в ниже перечисленные образовательные учреждения высшего профессионального образования в Уральском Федеральном округе:

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на факультеты:

- Лечебное дело;

- Стоматология.

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на факультеты:

- Лечебное дело;

- Педиатрия;

- Стоматология.

Для оформления направления будущему абитуриенту необходимо обратиться к начальнику отдела кадров ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России Касаткиной Галине Николаевне (раб.тел. 2-36-01) либо к специалисту по кадрам Ермаковой Татьяне Александровне (раб.тел. 2-36-03) и предоставить документы:

- заявление гражданина;

- ксерокопия паспорта (первая страница с паспортными данными и страница с пропиской).

Отдел кадров ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России находится по адресу: г. Озерск, ул. Строительная, 1, кабинет 9 и 10

Прием заявлений и заключение договоров на целевое обучение от граждан до 31.10.2017г.

Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России

Фомин Е.П.