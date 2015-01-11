Вниманию выпускников и их родителей

ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России предлагает оформление направления на обучение граждан, зачисление которых будет осуществляться в рамках целевого приема в 2018/2019 учебном году по программам высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета в ниже перечисленные образовательные учреждения высшего профессионального образования в Уральском Федеральном округе:
- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на факультеты:
- Лечебное дело;
- Стоматология.
- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на факультеты:
- Лечебное дело;
- Педиатрия;
- Стоматология.
Для оформления направления будущему абитуриенту необходимо обратиться к начальнику отдела кадров ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России Касаткиной Галине Николаевне (раб.тел. 2-36-01) либо к специалисту по кадрам Ермаковой Татьяне Александровне (раб.тел. 2-36-03) и предоставить документы:
- заявление гражданина;
- ксерокопия паспорта (первая страница с паспортными данными и страница с пропиской).
Отдел кадров ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России находится по адресу: г. Озерск, ул. Строительная, 1, кабинет 9 и 10
Прием заявлений и заключение договоров на целевое обучение от граждан до 31.10.2017г.
Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России
Фомин Е.П.
Ключевые теги: высшее образование, выпускники, целевой приём.
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