Поставили в стойло железных коней

В минувшие выходные озёрские байкеры официально закрыли мотосезон. В городском Парке собрались десятки озерчан, для которых мотоцикл не просто средство передвижения, а самый настоящий стиль жизни. Для всех пришедших была организована развлекательная программа, в том числе и для детей, которые, помимо всего прочего, вдоволь нафотографировались верхом на железных конях. По окончании мероприятия, байкеры как обычно проехались по городским улицам, где их активно приветствовали автомобилисты.

Мы связались с Президентом мото-клуба «Ренегаты» Владимиром Ляховым и задали интересующие нас вопросы:

- Владимир, как прошёл нынешний сезон?

- Он прошёл великолепно! Без потерь, что самое главное. Много покатались, много где были, несмотря на не очень хорошую погоду этим летом. Увиделись с байкерами из других областей, пообщались. Открыли в Екатеринбурге отделение «Ренегатов», которое, кстати, больше озёрского!

- Что явилось самым запоминающимся в прошедшем сезоне?

- Пожалуй, традиционный ежегодный мото-слёт в Ирбите. Много лет туда ездим, больше всех этот фест нам нравится.

- Вот и закончился сезон. Всегда было интересно узнать, а чем же занимаются байкеры в межсезонье?

- Готовим мотоциклы к новому сезону, конечно же! Ну, и скучаем по лету…

Александра Лебедева