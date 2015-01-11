Открыта регистрация на окружной слёт волонтеров «Тепло»

С 17 по 19 ноября в Челябинске на территории гостиницы Смолино-парк пройдёт второй слёт волонтёров Уральского федерального округа «Тепло». Участников ждут мастер-классы, творческие встречи, обучение проектной деятельности, решение кейсов и выступления федеральных спикеров, сообщает министерство образования.

Мероприятие соберёт 120 активных представителей добровольческого движения из Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

«Проведение слёта стало доброй традицией, в этом году мы выходим на новый уровень – теперь это будет мероприятие для всего Уральского федерального округа. Наша область активно реализует волонтёрские программы. Мы стали одной из пилотных площадок по внедрению стандарта добровольчества. Волонтёры Южного Урала принимают активное участие и помогают в организации мероприятий всероссийского и международного уровней. Нам есть, чем поделиться с коллегами», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Отметим, что на слёте будет создан координационный совет волонтёров УФО для развития и продвижения новых волонтёрских практик на Урале.

Целью мероприятия является знакомство и обучение актива актуальным направлениям добровольческой деятельности. Из самых ярких представителей волонтёрского движения будет сформирована база тренеров, которые станут тим-лидерами на различных событиях.

Слёт способствует популяризации добровольческого движения, обмену опытом между организациями и отрядами, а также содействию занятости молодых людей.

Регистрация на форум «Тепло» осуществляется через АИС «Молодёжь России» с 4 октября по 8 ноября. Добавим, что в этом году будут организованы две площадки: для волонтёров и руководителей центров.

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Источник: http://pravmin74.ru/novosti/otkryta-registraciya-na-okruzhnoy-slyot-volonterov-teplo-41137