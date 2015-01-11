Нетрезвый работник угнал автомобиль начальника для поездки в магазин в Сатке

Накануне сотрудники Госавтоинспекции из Сатки задержали двоих мужчин на угнанном автомобиле. Нетрезвые мужчины 49 и 36 лет не смогли предъявить документы на автомобиль марки ГАЗ. Поэтому правоохранителям пришлось применить к ним меры воздействия и эвакуировать машину.



Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит частному предпринимателю фирмы, в которой работает один из мужчин. На следующее утро в дежурную часть полиции обратилась владелица автомобиля «ГАЗ» с заявлением о его пропаже. Выяснилось, что задержанные, находясь в состоянии опьянения, решили съездить в магазин на чужом автомобиле. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/ugnal-gaz-u-nashalnika/