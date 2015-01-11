По проекту «Детский спорт» открыли новые объекты в Челябинской области

Хоккейный корт и поле для мини-футбола на сумму более трех млн рублей появились в селе Песчаное Увельского района, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В селе Песчаное Увельского района открылись два новых спортивных объекта: поле для мини-футбола и хоккейная коробка. Для школы, где подавляющее большинство учеников занято в спортивной деятельности, появление футбольного поля и хоккейного корта стало долгожданным подарком. Поздравить ребят и педагогов с этим событием прибыли заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе Александр Мотовилов, координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Челябинской городской Думы Денис Лапотышкин и глава Увельского района, секретарь местного отделения партии Сергей Рослов. Гости пожелали ученикам новых спортивных достижений, которых даже при отсутствии футбольной и хоккейной площадок было не мало. Ребята неоднократно становились чемпионами и призерами соревнований районного и регионального уровня по футболу, хоккею, волейболу и баскетболу. Теперь, уверены депутаты, побед станет еще больше.

«В школе села Песчаное учится более 140 детей, еще 50 посещает детский сад. Партия «Единая Россия» сделала им замечательный подарок, открыв хоккейную коробку и поле для мини-футбола. Спортивное и здоровое подрастающее поколение является одним из приоритетов в работе партии, именно поэтому мы реализуем проект «Детский спорт». До 2025 года мы планируем отремонтировать и построить более 150 спортивных объектов в сельских территориях»,– прокомментировал Александр Мотовилов.

По словам Дениса Лапотышкина, Увельский район является одним из рекордсменов по благоустройству спортивных объектов в сельских школах. Строительство поля для мини-футбола и хоккейного корта стало одним из наказов жителей села Песчаное, который был оформлен в заявку на участие в партийном проекте.

«Сегодня мы стали участниками настоящего праздника спорта. Школа села Песчаное – очень спортивная. Почти все ее ученики занимаются каким-то видом спорта, добиваются успехов. Я уверен, что футбольное поле и хоккейный корт не будут пустовать, и скоро мы услышим о спортсменах села Песчаное не только как о звездочках районных соревнований, но и как о победителях соревнований более высокого уровня. Я верю в этих ребят», – сказал Денис Лапотышкин.

Строительство поля для мини-футбола обошлось в 2 млн 362 тыс. рублей, стоимость хоккейного корта составила 800 тыс. рублей. Объекты соответствуют всем современным требованиям, они комфортны, безопасны и отличаются высоким качеством. Подрядчик завершил работы к началу учебного года. Отметим, что до конца 2017 года в Челябинской области откроется еще 12 спортивных объектов, благоустроенных в рамках партийного проекта «Детский спорт».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/po-proektu-detskiy-sport-otkryli-novye-obekty-v-chelyabinskoy-oblasti-41167