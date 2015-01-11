МЧС сообщило о ликвидации проблем с отоплением в Троицке

Крупные аварии в тепловых сетях Троицка ликвидированы. Об этом сообщили накануне в региональном МЧС, которое работает на месте. В режиме «повышенной готовности» коммунальщики, экстренные ведомства и власти работали в течение последних дней, сообща решая проблему с отоплением. Сейчас организован круглосуточный мониторинг температуры воздуха в общеобразовательных учреждениях и детских садах.

Основные мероприятия по устранению аварий на магистральных линиях завершены. Проводится подача теплоносителя на тепловые контуры магистралей меньшего диаметра с дальнейшей подачей в жилые дома и социально-значимые объекты. Работы ведутся в круглосуточном режиме. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Напомним, жители Троицка остались без отопления из-за смены теплоснабжающей организации. Губернатор Борис Дубровский поручил в короткие сроки разобраться с возникшей проблемой. В муниципалитете был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, была собрана оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, которая в случае необходимости готова помочь жителям. Накануне единая теплоснабжающая организация отчиталась о подаче теплоносителя в дома центральной части города. Сейчас отопление подано в 67 многоквартирных домов города.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/mchs-otoplenie/