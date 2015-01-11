В Челябинск приедут представители международного движения Abilimpics

С 9 по 11 октября в Челябинской области состоится региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс Южный Урал – 2017». В мероприятии примут участие более 100 жителей региона с разными категориями инвалидности и ОВЗ, сообщает министерство образования.

«Международное движение «Абилимпикс» призвано привлечь внимание общества к профессиональным возможностям людей с разными категориями инвалидности, к проблеме их обучения, трудоустройства и профориентации», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс Южный Урал – 2017» в Челябинской области состоится в третий раз. Челябинский чемпионат Abilympics – это один из региональных этапов, победители и участники получат памятные медали и дипломы, а также смогут принять участие в III национальном чемпионате «Абилимпикс-Россия» и получить возможность дальнейшего трудоустройства.

Соревнования пройдут на пяти площадках Челябинска. В мероприятии примут участие представители отделений ВОГ, ВОИ, ВОС, а также руководители региональных органов власти, представители органов труда и социальной защиты населения. Участники покажут свои умения по 13 компетенциям: «Разработка программного обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет», «Социальная работа», «Мультимедийная журналистика», «Психология», «Переводчик», «Токарные работы на станках ЧПУ», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кондитерское дело», «Декоративное искусство» (художественный дизайн и резьба по дереву), «Адаптивная физическая культура» и «Портной».

Добавим, церемония открытия и закрытия чемпионата состоится на базе Челябинского государственного университета.

Узнать подробности можно по телефону: 8(351)774-74-24.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinsk-priedut-predstaviteli-mezhdunarodnogo-dvizheniya-abilimpics-41211