В поселке Новосинеглазовский сделан шаг навстречу особым родителям

Более 40 педагогов и родителей особых детей из поселка Новосинеглазовский приняли участие в двух семинарах и тренингах по современной модели инклюзии, сообщает министерство социальных отношений.

Такие встречи прошли в рамках проекта «Шаг навстречу», с инициативой которого выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце.

В рамках семинара для педагогов специалисты общеобразовательной школы № 144 познакомились с современной моделью инклюзивного образования. Речь шла о возможности создания на площадке школы «ресурсного класса», – площадки, где детей с проблемным поведением и нарушениями развития последовательно готовят к обучению со здоровыми ровесниками. В такой модели для каждого ребенка предусмотрен тьютор, который помогает ему заниматься и корректирует поведение. Учитель ресурсной зоны готовит для этого индивидуальные программы.

«Нас очень заинтересовала инициатива общественной организации «Открытое сердце» познакомить педагогов с механизмами работы ресурсного класса. Такой подход уже используют наши коллеги из Екатеринбурга, Альметьевска, Воронежа. Так, обычные дети учатся доброте и умению работать в команде с ровесниками, у которых разные навыки, а особые ребята начинают лучше говорить и находят новых друзей», – пояснила директор средней общеобразовательной школы № 144 Татьяна Анненко.

В рамках проекта отдельная работа идет с родителями. Так, психолог Людмила Петрушкина читает курс «Ресурсы для детей», который поможет родителям детей-инвалидов справиться с ситуацией стресса, принять диагноз ребенка и найти в себе внутренний ресурс, чтобы сохранять свое здоровье и жизненный баланс, как основу развития и поддержки особого ребенка.

«Мы столкнулись с тем, что ежедневные заботы о ребенке, большие эмоциональные и финансовые затраты приводят к такому внутреннему напряжению, что желание помочь вызывает чувство тревоги и недоверия. Мы хорошо понимаем эти чувства и надеемся, что системная работа и доброжелательный настрой участников растопят лед и поможет настроить диалог родителей и педагогов», – поделилась наблюдениями о работе на проекте его руководитель, председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Проект помощи особым семьям в поселке Новосинеглазовский стартовал в середине августа и будет работать до конца 2017 года. В рамках проекта запланировано проведение 15 мероприятий обучающего, интерактивного характера. После адресной работы с каждой целевой группой участники проекта на круглом столе в декабре обсудят возможности внедрения технологии «ресурсный класс» на территории поселка Новосинеглазовский. В этой встрече примут участие представители АО «Трубодетель», благодаря финансовой поддержке которого реализуется проект «Шаг навстречу».

Для справки:

При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций осуществляется в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной поддержки, а также информационно-методической и консультационной помощи. Представители некоммерческих неправительственных организаций входят в составы общественных советов, созданных при органах исполнительной власти, активно участвуют в формировании независимой оценки качества предоставления социальных услуг.

Результатом планомерной работы органов исполнительной власти, Общественной палаты Челябинской области, челябинского регионального ресурсного центра развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является стабильный рост числа ННО Челябинской области, участвующих в конкурсах на получение президентских грантов, оказывается поддержка на реализацию социально значимых проектов. Так, в 2014 году подано 164 заявки (победили 15 ННО и получили поддержку в размере 15,4 млн руб.), в 2015 году – 203 (победили 13 ННО – на сумму 26,0 млн руб.), в 2016 году подано 220 заявок (победили 23 ННО – на сумму 44,9 млн. руб.). Контроль за реализацией проектов осуществляет Общественная палата Челябинской области.

В 2016 году министерством социальных отношений Челябинской области заключено соглашение с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), о выделении гранта в сумме 6,1 млн рублей на поддержку родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках данного комплекса мер задействованы социально ориентированные некоммерческие организации, которым к концу 2017 года будет направлено около 5 млн рублей.

Кроме того, в целях повышения эффективности и доступности господдержки в постоянном режиме проводится консультирование представителей некоммерческого сектора по вопросам участия в конкурсах, на официальных сайтах размещается информация о проводимых конкурсах, осуществляется электронная рассылка методических писем.

«Открытое сердце» – это объединение родителей детей-инвалидов знакомит педагогов с юридическими, организационными, педагогическим наработками работающих моделей инклюзивного образования. Специалисты и родители из этой организации более года изучали успешный опыт «Центра проблем аутизма» в Москве, который сейчас внедряется по всей России.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-poselke-novosineglazovskiy-sdelan-shag-navstrechu-osobym-roditelyam-41210