В поселке Новосинеглазовский сделан шаг навстречу особым родителям

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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В поселке Новосинеглазовский сделан шаг навстречу особым родителям

Более 40 педагогов и родителей особых детей из поселка Новосинеглазовский приняли участие в двух семинарах и тренингах по современной модели инклюзии, сообщает министерство социальных отношений.

Такие встречи прошли в рамках проекта «Шаг навстречу», с инициативой которого выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце.

В рамках семинара для педагогов специалисты общеобразовательной школы № 144 познакомились с современной моделью инклюзивного образования. Речь шла о возможности создания на площадке школы «ресурсного класса», – площадки, где детей с проблемным поведением и нарушениями развития последовательно готовят к обучению со здоровыми ровесниками. В такой модели для каждого ребенка предусмотрен тьютор, который помогает ему заниматься и корректирует поведение. Учитель ресурсной зоны готовит для этого индивидуальные программы.

«Нас очень заинтересовала инициатива общественной организации «Открытое сердце» познакомить педагогов с механизмами работы ресурсного класса. Такой подход уже используют наши коллеги из Екатеринбурга, Альметьевска, Воронежа. Так, обычные  дети учатся доброте и умению работать в команде с ровесниками, у которых разные навыки, а особые ребята начинают лучше говорить и находят новых друзей», – пояснила директор средней общеобразовательной школы № 144 Татьяна Анненко.

В рамках проекта отдельная работа идет с родителями. Так, психолог Людмила Петрушкина читает курс «Ресурсы для детей», который поможет родителям детей-инвалидов справиться с ситуацией стресса, принять диагноз ребенка и найти в себе внутренний ресурс, чтобы сохранять свое здоровье и жизненный баланс, как основу развития и поддержки особого ребенка.

«Мы столкнулись с тем, что ежедневные заботы о ребенке, большие эмоциональные и финансовые затраты приводят к такому внутреннему напряжению, что желание помочь вызывает чувство тревоги и недоверия. Мы хорошо понимаем эти чувства и надеемся, что системная работа и доброжелательный настрой участников растопят лед и поможет настроить диалог родителей и педагогов», – поделилась наблюдениями о работе на проекте его руководитель, председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Проект помощи особым семьям в поселке Новосинеглазовский стартовал в середине августа и будет работать до конца 2017 года. В рамках проекта запланировано проведение 15 мероприятий обучающего, интерактивного характера. После адресной работы с каждой целевой группой участники проекта на круглом столе в декабре обсудят возможности внедрения технологии «ресурсный класс» на территории поселка Новосинеглазовский. В этой встрече примут участие представители АО «Трубодетель», благодаря финансовой поддержке которого реализуется проект «Шаг навстречу».

 

Для справки:

При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций осуществляется в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной поддержки, а также информационно-методической и консультационной помощи. Представители некоммерческих неправительственных организаций входят в составы общественных советов, созданных при органах исполнительной власти, активно участвуют в формировании независимой оценки качества предоставления социальных услуг.

Результатом планомерной работы органов исполнительной власти, Общественной палаты Челябинской области, челябинского регионального ресурсного центра развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является стабильный рост числа ННО Челябинской области, участвующих в конкурсах на получение президентских грантов, оказывается поддержка на реализацию социально значимых проектов. Так, в 2014 году подано 164 заявки (победили 15 ННО и получили поддержку в размере 15,4 млн руб.), в 2015 году – 203 (победили 13 ННО – на сумму 26,0 млн руб.), в 2016 году подано 220 заявок (победили 23 ННО – на сумму 44,9 млн. руб.). Контроль за реализацией проектов осуществляет Общественная палата Челябинской области.

В 2016 году министерством социальных отношений Челябинской области заключено соглашение с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), о выделении гранта в сумме 6,1 млн рублей на поддержку родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках данного комплекса мер задействованы социально ориентированные некоммерческие организации, которым к концу 2017 года будет направлено около 5 млн рублей.

Кроме того, в целях повышения эффективности и доступности господдержки в постоянном режиме проводится консультирование представителей некоммерческого сектора по вопросам участия в конкурсах, на официальных сайтах размещается информация о проводимых конкурсах, осуществляется электронная рассылка методических писем.

«Открытое сердце» – это объединение родителей детей-инвалидов знакомит педагогов с юридическими, организационными, педагогическим наработками работающих моделей инклюзивного образования. Специалисты и родители из этой организации более года изучали успешный опыт «Центра проблем аутизма» в Москве, который сейчас внедряется по всей России.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-poselke-novosineglazovskiy-sdelan-shag-navstrechu-osobym-roditelyam-41210

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