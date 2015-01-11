В Челябинской области составят рейтинг ГТО

В Челябинской области составят рейтинг муниципалитетов по внедрению комплекса ГТО. Об этом на расширенной коллегии министерства спорта области сообщил руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО региона Александр Беленков, сообщает пресс-служба ведомства.

Деятельность муниципалитетов по внедрению комплекса ГТО оценят по критериям: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, доля населения, принявшего участие в выполнении и выполнившая нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, количество «значкистов», количество инструкторов в центрах тестирование и пропаганда комплекса ГТО. Критерии рейтинга разработаны федеральным центром комплекса и будут распространяться на все субъекты Российской Федерации.

Как сообщил Александр Беленков, по итогам работы за три квартала текущего года, по состоянию на 1 октября в АИС ГТО зарегистрированы свыше 160 тысяч южноуральцев, что дает области и 9 место из 85 субъектов РФ.

«Количество жителей, приступивших к выполнению норм комплекса в Челябинской равно 46,5 тысячам человек. Этот показатель по стране 1 млн 90 тысяч человек. Вклад области 5,7%, – отметил руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО региона Александр Беленков. – В настоящее время знаки отличия присвоены 15 тысячам 338 южноуральцам, из которых «золото» – 5 тысяч 823, «серебро» – 5 тысяч 518, «бронза» – 3 тысячи 997. Всего 817 тысяч 141 россиян имеют знаки. Вклад области почти 2%».

Также Александр Беленков заявил, что федеральным оператором начнется разработка нормативов и внедрение комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

В настоящий момент официально выполнят нормативы данные группы населения не могут.

Для справки:

Проверка на «готовность к труду и обороне» вновь стала общегосударственной задачей после подписания президентом Владимиром Путиным в 2014 году указа о возрождении движения. В Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2015 году было открыто 50 центров тестирования ГТО, а также создана дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая региональным оператором комплекса. С 1 января 2017 года официально нормы ГТО могут выполнять все возрастные группы от 6 до 70 лет и старше.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-sostavyat-reyting-gto-41234