Курица с овощами в духовке

Блюдо, которое на повестке дня сегодня, из серии куча-мала. Наверняка, многие делают или делали что-то подобное. Но сейчас осень, масса овощей, и грех упустить случай побаловать себя таким букетом. Итак, курица, запеченная с овощами. Таково, будем считать, кодовое название :)

Составляющие, которые будут даны, без веса. Кто сколько посчитает нужным, столько и положит. И сами составляющие не являются догмой: кладем все, чего нравится, помня лишь о том, что картошка с помидорами не очень дружат. Я решил сделать это блюдо с уйгурским уклоном, что не означает истину в последней инстанции.

Итак:

1курица

Лук

Чеснок

Баклажаны

Болгарский перец

Картофель

Стручковая фасоль

Пекинская капуста

Черный молотый перец

Молотый имбирь

Соль.

Хотел еще постругать стручок перца чили как истинный уйгур, но противоборствующая домашняя сторона встала на дыбы. Ну и ладно, перетерпим.

Первым делом помыл, разрезал вдоль курицу, нашпиговал ее парой зубчиков чеснока, натер солью и посыпал перцем. Можно обмазать еще сметаной или майонезом.

Теперь порезал овощи. Все в одну кучу. Поперчил, посыпал имбирем, посолил и хорошо перемешал.

Теперь сложил в глубокую форму, предварительно смазав дно растительным маслом, а сверху положил курицу. Можно дно и не смазывать.

Поставил в холодную духовку и зажег ее. Теперь пусть стоит до готовности. Проверяется опытным путем. У меня ушло примерно полтора часа. Вкуснятина неимоверная!