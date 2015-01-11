Курица с овощами в духовке

Блюдо, которое на повестке дня сегодня, из серии куча-мала. Наверняка, многие делают или делали что-то подобное. Но сейчас осень, масса овощей, и грех упустить случай побаловать себя таким букетом. Итак, курица, запеченная с овощами. Таково, будем считать, кодовое название :)
Составляющие, которые будут даны, без веса. Кто сколько посчитает нужным, столько и положит. И сами составляющие не являются догмой: кладем все, чего нравится, помня лишь о том, что картошка с помидорами не очень дружат. Я решил сделать это блюдо с уйгурским уклоном, что не означает истину в последней инстанции.
Итак:
- 1курица
- Лук
- Чеснок
- Баклажаны
- Болгарский перец
- Картофель
- Стручковая фасоль
- Пекинская капуста
- Черный молотый перец
- Молотый имбирь
- Соль.
Хотел еще постругать стручок перца чили как истинный уйгур, но противоборствующая домашняя сторона встала на дыбы. Ну и ладно, перетерпим.
Первым делом помыл, разрезал вдоль курицу, нашпиговал ее парой зубчиков чеснока, натер солью и посыпал перцем. Можно обмазать еще сметаной или майонезом.
Теперь порезал овощи. Все в одну кучу. Поперчил, посыпал имбирем, посолил и хорошо перемешал.
Теперь сложил в глубокую форму, предварительно смазав дно растительным маслом, а сверху положил курицу. Можно дно и не смазывать.
Поставил в холодную духовку и зажег ее. Теперь пусть стоит до готовности. Проверяется опытным путем. У меня ушло примерно полтора часа. Вкуснятина неимоверная!