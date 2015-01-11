В Кыштыме состоялся «Марафон талантов»

В Кыштыме прошел отборочный этап «Марафона талантов». Этот конкурс называют «южноуральской минутой славы». Участвуют около 30 человек. Из 10 территорий региона. Здесь и Верхний Уфалей, и Снежинск, и Озерск. А еще Аргаяш, Нязепетровск и Кунашак. В коридорах, в холле и даже у лестничных проходов — буквально везде готовятся артисты. Сольные вокалисты, инструментальные ансамбли, танцевальные труппы и даже клоуны. Среди них десятилетний «Морячок» Влад Севостьянов из Озерска. Он так лихо танцует на сцене, что первым получает единогласное одобрение жюри.

Посмотреть видеко можно на сайте Первого областного - https://www.1obl.ru