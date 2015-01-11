7 октября на площадке автобазы №2 УАТ ПО «Маяк» соревновались лучшие водители предприятия

В шестнадцатый раз в Управлении автомобильного транспорта ПО «Маяк» проходил конкурс профессионального мастерства, который должен был назвать имена лучших водителей предприятия. По традиции состязания проводятся в начале октября, а не в День работников автомобильного транспорта, который будет отмечаться в этом году 29 октября.

Теплая погода – это многочисленные болельщики, а также председатели профсоюзных коллективов подразделений и представители администрации ПО «Маяк», которые пришли поддержать участников состязаний и поучиться мастерству у опытных водителей.

В категории «Д» на автобусах «Hyundai Aero City» соревновались 9 человек, в категории «С» на грузовиках КамАЗ приняли участие 10 конкурсантов. А в категории «В» на старт вышли 14 водителей на легковых автомобилях «Toyota Camry», в том числе и 4 ветерана УАТ ПО «Маяк».

«Нужно чтить заслуги ветеранов. И второй год подряд мы приглашаем опытнейших профессионалов принять участие в традиционном конкурсе. Борьба будет острой, – прокомментировал начало конкурса начальник УАТ ПО «Маяк» Сергей Аникин. – После финала отраслевых соревнований водителей AtomSkills, где специалисты «Маяка» были не первыми, но и не последними, на предприятии проанализировали выступления наших профессионалов и сделали выводы. И уже есть реальные результаты: сегодня 13 человек на теоретическом этапе конкурса, где участникам необходимо было ответить на 20 вопросов по правилам дорожного движения и на 3 вопроса по устройству систем автомобильного транспорта, не допустили ни одной ошибки. Но ежедневным приоритетом у всех водителей «Маяка» остаётся безопасность дорожного движения».

Практический этап – это скоростное фигурное маневрирование. Каждая ошибка на трассе – штрафные секунды в копилке участника конкурса. По итогам двух этапов среди ветеранов 1-е место занял Георгий Погодин, 2-е – Виктор Ларичев, 3-е – Валерий Козлов. Среди водителей автобусов победил Иван Иваньков, вторым стал Сергей Кияченко, замыкает тройку Алексей Кобелев. Среди водителей грузовиков лучший результат показал Наиль Газизов, 2-е место завоевал Виктор Козлов, 3-е – Алексей Перевозчиков. Среди водителей легковых автомобилей победу одержал Дмитрий Третьяков, на 2-м месте – Андрей Букин, третьим стал Андрей Шуляренко.

А 14 октября состоится конкурс водителей грузового автотранспорта ПО «Маяк», занятых на специальных перевозках на междугородних и международных маршрутах.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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