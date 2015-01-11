По жалобам южноуральцев министерство экологии проводит проверки предприятий

Начиная с 10 октября в Министерство экологии стали поступать многочисленные жалобы на неприятный запах в воздухе. По данным Гидрометцентра с 9 октября в Челябинске установилась безветренная погода, которая препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере, неблагоприятные метеоусловия будут продлены до 19 часов 12 октября с повышением прогноза опасности до 2 степени, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

9 октября передвижная лаборатория мониторинга качества атмосферного воздуха министерства экологии произвела замеры в двух точках города Челябинска. Первая остановка была сделана на улице Дарвина. Приборы зафиксировали превышение формальдегида на 1,3 раза. Вторая серия замеров проведена на перекрёстке улиц Доватора и Блюхера. Здесь превышение по формальдегиду зафиксировано в 2 раза.

10 октября по жалобам жителей министерство экологии направило передвижную лабораторию для замеров атмосферного воздуха в район АМЗ, поселок Федоровка. Здесь было выявлено превышение по формальдегиду в 2,5 раза и фенолу в 1,5 раза.

11 октября передвижная лаборатория произвела замеры воздуха на перекрёстке Братьев Кашириных и улицы Чайковского, на перекрёстке улицы Молодогвардейцев с Комсомольским проспектом, а также в Металлургическом районе. Данные замеров будут доступны на сайте министерства экологии 12 октября.

Кроме того, по жалобам жителей 11 октября инспекторы государственного регионального экологического надзора министерства экологии совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой проводят проверки трёх предприятий в Тракторозаводском и Ленинском районах. Информация о результатах проверок будет опубликована на сайте регионального экологического ведомства.

Населению рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/po-zhalobam-yuzhnouralcev-ministerstvo-ekologii-provodit-proverki-predpriyatiy-41299