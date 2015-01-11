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Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

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Интервью с Артуром Гавриловым

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Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

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| Новости » Спорт » Анонсы

Хоккей: старт нового сезона. Чемпионат Челябинска

Уважаемые болельщики!

Приглашаем вас на игру открытия чемпионата города Челябинска по хоккею с шайбой, которая будет проходить в ледовом дворце "Айсберг" 16 октября, начало игры в 22:45. Соперником нашей команды будет "Центурион". Хотелось бы отметить, что "Центурион" является одним из фаворитов турнира: в 2014 году он завоевал "золото" чемпионата Челябинска, а в 2015 и в 2016 стал обладателем серебряных медалей.

Накануне определился состав команды ХК "Маяк-Гранит" на сезон 2017-2018 года. Ознакомимся с составом команды.

Вратари: Эмиль Сафин #1; Алексей Киселёв #30; Артур Кайпаев # 35

Защитники: Игорь Захаров #14; Адиль Кучуков #11; Игорь Аксенов #9; Дмитрий Созинов #33; Виктор Шубников #47; Валерий Дыдыкин #45; Геннадий Свирепо #39; Егор Мотыгулин #7; Александр Овсянников; Алексей Орлов.

Нападающие: Сергей Михайлов #15; Александр Кириллов #17(А); Евгений Алабугин #8 (К); Виталий Аникеев #13 (А); Максим Куликов #12; Дмитрий Петрюк #28; Павел Брюханов #81; Дмитрий Данилин #19; Олег Приданников #37; Алексей Лучников #77; Никита Тровеных #91; Михаил Кононов #44; Александр Савицкий #27; Ринат Шакиров #25.

ХК "Маяк-Гранит" провел 8 товарищеских встреч за месяц. О том как они прошли читайте далее.

11 сентября. ЛДС "Айсберг". "Маяк-Гранит" – "Политехник" 7:0.

Состав: вр. Сафин (Кайпаев), Захаров - Карманов; Савицкий - Мотыгулин - Алабугин; Аксенов - Орлов; Аникеев - Тровеных - Петрюк; Свирепо - Кучуков; Кононов - Данилин - Приданников; Созинов.

Голы: 1г. Аникеев (Аксенов), 2г. Алабугин (Савицкий), 3г. Данилин (Приданников), 4г. Приданников(Данилин, Созинов), 5г. Михайлов (Захаров), 6г. Петрюк (Тровеных, Аникеев), 7г. Петрюк (Аникеев).

13 сентября. ДС "Юность". "Маяк-Гранит" – "Политехник" 6:3

Состав: Кайпаев (Сафин); Захаров - Карманов; Михайлов - Мотыгулин - Алабугин; Аксенов - Орлов; Шакиров - Тровеных - Петрюк; Кучуков - Дьяков; Данилин - Лучников - Приданников; Кононов, Созинов.

Голы: 1г. Данилин (Приданников, Кононов), 2г. Приданников (Кононов), 3г. Кононов (Петрюк), 4г. Петрюк (Аксенов), 5г. Мотыгулин (Захаров), 6г. Михайлов (Данилин),

16 сентября. ЛДС "Мечел". "Маяк-Гранит" – "Мечел-ЮХЛ" 4:3

Состав: Сафин (Киселев); Захаров - Хафизов; Михайлов - Мотыгулин - Алабугин; Аксенов - Дыдыкин; Шакиров - Тровеных - Петрюк; Кучуков - Шубников; Приданников - Данилин - Кононов; Дьяков.

Голы: 1г. Шакиров (Мотыгулин,Петрюк), 2г. Данилин(Приданников, Кононов), 3г. Данилин (Кучуков), 4г. Михайлов (Данилин, Алабугин).

17 сентября. ЛДС "Мечел". "Маяк-Гранит" – "Мечел-ЮХЛ" 7:1

Состав: Кайпаев (Киселев); Захаров - Созинов; Михайлов - Мотыгулин - Алабугин; Аксенов - Кучуков; Шакиров - Тровеных - Петрюк; Дыдыкин - Шубников; Савицкий - Кононов - Дьяков.

Голы: 1г. Аксенов (Петрюк), 2г. Алабугин (Михайлов), 3г. Кононов (Дыдыкин, Савицкий), 4г. Мотыгулин(Созинов), 5г. Захаров (Алабугин), 6г. Михайлов (Алабугин), 7г. Дыдыкин (Шубников).

20 сентября. ЛДС ЧТЗ. "Маяк-Гранит" - "Трактор ЮХЛ" 8:0

Состав: Кайпаев(Киселёв); Захаров-Созинов; Михайлов-Тровеных-Алабугин; Аксенов-Кучуков; Кононов-Аникеев-Петрюк; Дыдыкин-Шубников; Брюханов-Данилин-Приданников; Мотыгулин-Свирепо.

Голы: 1г Петрюк; 2г Дыдыкин (Приданников, Брюханов); 3г Кучуков (Михайлов,Шубников); 4г Данилин (Приданников); 5г Брюханов (Данилин); 6г Михайлов (Алабугин); 7г Алабугин (Михайлов, Созинов); 8г Данилин (Шубников).

21 сентября. ЛДС ЧТЗ. "Маяк-Гранит" - "Трактор ЮХЛ" 4:1

Состав: Кайпаев (Киселёв); Захаров-Кучуков; Михайлов-Тровеных-Алабугин; Аксенов-Созинов; Аникеев-Куликов-Петрюк; Дыдыкин-Свирепо; Савицкий-Данилин-Шакиров.

Голы: 1г Алабугин (Михайлов); 2г Куликов (Петрюк,Мотыгулин); 3г Свирепо (Савицкий); 4г Петрюк (Данилин);

2 октября. ЛДС "Айсберг". "Маяк-Гранит" - "Политехник" 3:2

Состав: Кайпаев(Киселёв); Захаров-Кучуков; Михайлов-Тровеных-Алабугин; Аксенов-Свирепо; Аникеев-Петрюк-Лучников; Мотыгулин-Орлов; Данилин-Кононов-Приданников.

Голы: 1г Захаров(Михайлов); 2г Лучников; 3г Аникеев (Петрюк, Лучников).

8 октября. ЛД "Сигнал". "Маяк-Гранит" - "Сигнал" 10:2

Состав: Кайпаев(Киселёв); Захаров-Кучуков; Тровеных-Михайлов-Алабугин; Аксенов-Мотыгулин; Савицкий-Аникеев-Петрюк; Дыдыкин-Свирепо; Кононов-Данилин-Лучников; Созинов.

Голы: 1г Данилин (Кононов); 2г Кононов (Данилин,Лучников); 3г Михайлов (Захаров); 4г Алабугин (Тровеных); 5г Аникеев (Петрюк); 6г Петрюк (Аникеев,Мотыгулин); 7г Савицкий (Петрюк); 8г Михайлов; 9 г Кучуков (Созинов); 10г Савицкий (Аксенов, Петрюк).

Наша команда будет выступать с середины октября в чемпионате города Челябинска, а уже в декабре начинается чемпионат Свердловской и Челябинской области. Хотелось бы отметить, что все домашние игры будут проходить в городе Озерске.

Уважаемые болельщики, спасибо за внимание! Еще раз приглашаем вас поддержать наш клуб в матче открытия и в предстоящем сезоне!!! Успехов нашей ледовой дружине!!! Вместе мы победим!!!

https://vk.com/granit_ozersk

Хоккей: старт нового сезона. Чемпионат Челябинска

Ключевые теги: хоккей.

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