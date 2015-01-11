За 9 месяцев текущего года отрасль молочного животноводства в Челябинской области показала рост 8,6%. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах надоено 147,6 тыс. тонн молока. Кроме того за 9 месяцев прибавка объёма свинины составила 15,3%, сообщает пресс-служба минсельхоза.

Как рассказал Алексей Кобылин, начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства минсельхоза Челябинской области, рост производства молока составил 9,7 тысячи тонн в сельхозорганизациях и 2 тыс. тонн — в крестьянских фермерских хозяйствах. В январе — сентябре в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах надоено 147,6 тыс. тонн молока. Росту производства молока способствует увеличение поголовья и молочной продуктивности животных. За 9 месяцев в молочных хозяйствах области добавилось более 200 коров. От каждой коровы получено в среднем 4291 килограмм молока (рост 430 кг по сравнению с 9 мес. прошлого года).

По данным министерства, в 2017 году 46 молочных хозяйств увеличили производство молока по сравнению с прошлым годом. Это ООО «Совхоз Брединский», ООО «Хлебинка», СПК «Коелгинское», АО племзавод «Россия» и другие предприятия.

Комментируя динамику в молочном животноводстве, Александр Завалищин, первый заместитель министра сельского хозяйства региона отмечает, что для сохранения темпа развития отрасли необходимо всегда ориентироваться на будущее: грамотно планировать работу по воспроизводству, уделять внимание обновлению стада за счёт выращивания ремонтного молодняка, добиваться продуктивного долголетия коров, своевременно проводить другие технологические операции, направленные на увеличение объёма производимой продукции и сохранение продуктивного поголовья.

Одним из важнейших факторов стабильной работы животноводства является кормовая база. Аграрии Челябинской области к 12 октября заготовили более 28 центнеров кормовых единиц из расчёта на одну голову крупного рогатого скота, этого уже достаточно для нормальной зимовки. Заготовлено 130 тыс. тонн сена, 443 тыс. т сенажа и 231 тыс. тонн силоса. Уборка подсолнечника и кукурузы на силос продолжается.

Отрасль свиноводства за 9 месяцев показала рост в 15,3%, произведено 90,5 тыс. тонн свинины. Сегодня свиноводческие хозяйства формируют запас кормов для поголовья. В частности, фуражное зерно принимает крупнейший элеватор, запущенный год назад ООО «Агрофирма Ариант» и рассчитанный на 300 тысяч тонн единовременного хранения зерна.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/otrasl-molochnogo-zhivotnovodstva-v-chelyabinskoy-oblasti-pokazala-rost-86-41343