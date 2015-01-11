"58 мегатонн": Озёрск накроет волна красоты, гармонии и брутальности

28 октября в Озерске, в ДК "Маяк", пройдут Кубок России по бодибилдингу и атлетическому фитнесу и Кубок УрФО по жиму лёжа. Совместное мероприятие Всемирной федерации бодибилдинга и фитнеса WFF– WBBF России, национальной ассоциации культуризма и фитнеса (НАКФ) и национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП) состоится в Озерске впервые и привлечёт кроме спортсменов городов Челябинской области, участников из Москвы, Пскова, Самары, Барнаула, Екатеринбурга. Подробностями подготовки к этому масштабному событию с Озёрск.ру поделилась одна из организаторов мероприятия Ксения Скворцова.

Озёрск.ру