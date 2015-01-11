Летняя оздоровительная кампания в Озерске получила высокую оценку на уровне области

Министерством образования и науки Челябинской области подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей во время летних каникул в 2017 году. Озерский городской округ занял первое место в номинации «Лучший городской округ с населением менее 100 тысяч человек».

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости подростков Озерского городского округа» на организацию отдыха детей в каникулярное время были направлены средства местного бюджета в объеме 23 337 900 рублей и областное финансирование – 1 572 850 рублей.

По информации начальника управления образования администрации округа Любови Горбуновой для организации летней оздоровительной кампании 2017 года в Озерском городском округе были проведены все необходимые подготовительные мероприятия. В первую летнюю смену на базе общеобразовательных учреждений работали 14 городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых смогли отдохнуть 1290 детей. На базе трёх загородных оздоровительных лагерей ( «Отважных», «Орлёнок» и «Звёздочка») были организованы 6 смен, в течение которых прошли оздоровление 1456 детей.

Озерские школьники также выезжали в летние лагеря для одаренных детей за пределами Озерского городского округа – «Абзаково» (г. Магнитогроск) и «Орленок» (г. Снежинск). Дополнительно, за счёт средств Министерства социальных отношений Челябинской области управлением социальной защиты населения администрации для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены 182 путёвки в оздоровительные лагеря и санатории Челябинской области: "Лесная сказка" (г. Чебаркуль), "Космос" (г. Миасс), "Металлург" (г. Златоуст).

В рамках летней кампании в июле и августе для учащихся были организованы многодневные походы, палаточные лагеря, сплавы, сборы и экспедиции. Обучающиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования занимались полевыми исследованиями уникальной природы Челябинской области, повышали спортивное мастерство в гребном слаломе, подводном плавании, спортивном ориентировании, пожарно-прикладном спорте, совершенствовали навыки юных спасателей и пожарных.

Кроме того, во время летних каникул для молодёжи округа в возрасте от 14 до 18 лет было организовано 275 рабочих мест для временного трудоустройства, в том числе были трудоустроены 42 подростка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Победа Озерска в этом престижном конкурсе - лучшая оценка качества летней оздоровительной кампании, – подчеркнул глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. – Результат очень важен для всех, кто принимал участие в организации летнего отдыха детей: специалистов управления образования, педагогов и воспитателей. Вместе мы продолжим делать все, чтобы отдых маленьких озерчан продолжал оставаться лучшим в регионе.

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