Южноуральцы поборются за победу во всероссийском фестивале ГТО

Южноуральская сборная отправилась в Республику Крым для участия в финале всероссийского фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций. Форум пройдет на территории детского центра «Артек» с 18 октября по 8 ноября, сообщает министерство спорта.

На фестиваль съедутся школьники со всей страны – юноши и девушки 11-15 лет – победители и призеры региональных этапов, обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО.

В сборную Челябинской области вошли 8 человек – 4 юноши и 4 девушки, показавшие наилучшие результаты на региональном этапе фестиваля в городе Магнитогорске.

Помимо испытаний ГТО, участникам фестиваля предстоит проявить себя в других спортивных программах, а также в творческих состязаниях. Команды ждет эстафета ГТО и соревнования по самозащите без оружия, защита проектов по продвижению комплекса ГТО среди сверстников, борьба за звание лучшей агитбригады на тему «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» и конкурс на лучшего юного спортивного журналиста.

Победителя и призеров в командном зачете определят по сумме баллов, полученных не только в спортивных состязаниях, но и по результатам участия в творческих конкурсах. Команда-победитель увезет с собой переходящий кубок всероссийского фестиваля ГТО. Лучших в личном первенстве покажет суммарный итог очков по девяти видам испытаний ГТО.

Отметим, что летний фестиваль ВФСК ГТО среди школьников состоится в стране в третий раз. Первые два прошли в Белгороде и Владимире.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-poboryutsya-za-pobedu-vo-vserossiyskom-festivale-gto-41413