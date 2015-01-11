Печень с черносливом – братья навек

Мне нравятся необычные сочетания, когда соединяются продукты, в общем-то, как бы неподходящие друг к другу и вместе не употребляемые. Чаще всего бывает, что просто работают стереотипы, а экспериментировать в ущерб себе боимся. Вот, например, печень с черносливом.

Чтобы приготовить ее, нужно взять:

печени – 700-800 г

луковицу – 1 шт.

чернослива без косточек – 150-200 г

соль

черный молотый перц

растительное масло – 50-70 г

воды – 100 г.

Печень очистим от пленок и протоков, порежем небольшими ломтиками, лук полу- или четвертькольцами, чернослив кусочками.

В сковороду нальем масла и хорошо его разогреем. Обжарим лук до прозрачности.

Запустим печень и обжарим ее в течение 15 минут.

Далее – чернослив, соль, перец и воду. Накроем крышкой и потушим еще 15 минут.

Вот и готово. Можно посыпать укропом. Употреблять как самостоятельное блюдо или с гарниром. Просто, быстро и вкусно.