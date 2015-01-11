В Челябинской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли пять человек

В ночь на 22 октября на территории Аргаяшского района произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек. На 28 километре автодороги Долгодеревенское – Кыштым столкнулись идущие во встречных направлениях автомобили «Киа Сид» и ВАЗ-21074.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Киа», 1992 года рождения, а также пассажиры отечественного автомобиля – мужчина, 1982 года рождения, и две женщины, 1985 и 1993 годов рождения, погибли на месте аварии. Находившийся за рулем ВАЗа житель Аргаяшского района и еще один его пассажир, 1976 годов рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. В лечебном заведении водитель скончался.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Аргаяшскому району. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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