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Юность против опыта: победил опыт

В соревновании, проходившем в городском шахматном клубе, приняло участие 17 человек.

Игра «на вылет» всегда отличается особенной остротой, каждый участник борется до последнего, никому не хочется покинуть состязания в первом туре!

Напомним, регламент соревнований предусматривает следующий контроль: участники играют три партии по 15 минут каждому; если счет равный, играют блиц 5 минут каждому участнику 3 партии. Если победитель не выявлен, в следующий круг выходит тот, кто больше играл черными фигурами.

Из первых туров можно отметить интересную борьбу следующих пар: Манижашвили И. – Жемчужный Н. и Идт В. - Ткаченко А.

В первой паре ученик шахматной школы Жемчужный Николай навязал острую борьбу чемпиону города по Классическим шахматам 2016 года Манижашвили Иосифу. В третьей, решающей партии, Иосиф оказался чуть лучше и одержал победу, выйдя в следующий круг.

В другом противостоянии ученица шахматной школы, единственная представительница слабого пола в турнире, Ткаченко Александра, проиграв первую партию опытному Идт Виктору, не сникла и продолжила создавать трудности в следующей игре. В ней имела значительный перевес, привела его к выигранному окончанию, но, как обычно из-за острой нехватки времени, была вынуждена предложить ничью, т.к. в случае «падения флажка» проигрывала. В третьей партии сильнее был Идт В., и итоговый результат их встречи 2,5 – 0,5 в его пользу.

В следующем круге борьба стала разгораться еще сильнее.

Неожиданным стал результат партий Романа Вирфеля, между прочим, КМС по шахматам, и Щербакова Владимира, известного своей манерой игры «подрубить флаг». В первой партии Щербаков уверенно взял верх, во второй - ответным «ударом» Вирфель вернул статус-кво. В решающей же партии головокружительные осложнения, на разбирательство в которых Вирфель потратил слишком много времени, а Щербаков, наоборот, имея огромный запас, в эндшпиле, используя цейтнотные ошибки соперника, выиграл и прошел в следующий круг Кубка города.

Ещё одно сражение развернулось в паре между Манижашвили Иосифом и Мельниковым Александром. Первую партию выиграл Мельников, во второй верх взял Манижашвили, в 3 партии была зафиксирована ничья. Согласно регламенту, борьба перешла на контроль по 5 минут каждому участнику (блиц). Мельников к такому контролю оказался явно не готов и проиграл сразу две партии «уронив флаг». Итоговый результат этой пары 3,5-1,5 в пользу Манижашвили И.

Интересным оказалось противостояние Полянского Юрия, обладателя Кубка 2013 года, и Идт Виктора. В первой партии сильнее был Полянский, во второй была зафиксирована ничья, а в третьей партии Идт В. имел подавляющий перевес и чуть больше времени, получил выигранное окончание, но не смог додавить соперника, истратил запас времени и был вынужден согласиться на ничью. В следующий круг вышел Полянский Ю. Счет в паре 2-1.

Наступила пора полуфиналов, в них участвовали следующие пары: Пазников А. – Щербаков В. и Манижашвили И. - Полянский Ю.

Окрыленный победой над КМС по шахматам Вирфелем Р., Щербаков В. явно рассчитывал и с Пазниковым А. на успех. Но умение играть быстро часто отражается на качестве игры. Ведь в шахматах имеют значение не только тактические моменты, но и общая стратегия игры, а здесь Щербаков по результатам встречи явно не доработал. Обе партии были проиграны, как говорится, «без вариантов», стратегические аспекты борьбы были явно в пользу Пазникова А. Если в следующем году Щербаков В. прибавит в стратегическом понимании шахмат, то кто будет в финале, вопрос остается открытым. Пазников Андрей, чемпион города по классическим шахматам 2017 года, неоднократный чемпион города среди учащихся, обладатель Кубка города 2016 года, уверенно подтвердил свой класс игры, выигрывая в предыдущих турах соперников со счетом 2-0. После этой победы он вышел в финал, где соперник определялся в другом противостоянии.

Манижашвили И. с Полянским Ю. - непредсказуемая пара, кто возьмет верх, затруднялись ответить корифеи местных шахмат. Во всех трех партиях Иосиф имел явный перевес, но перевес еще не победа. Уверенно чувствуя себя в цейтноте, Юрий уравнивал игру. Иосиф наоборот, в цейтноте чувствовал себя неуверенно и выпускал преимущество. В третьей партии, имея ничейную позицию, оказавшись в обоюдном цейтноте, Иосиф зевнул фигуру и проиграл, остановившись в шаге от финала.

Итак, интереснейший финал - юность против опыта, Пазников Андрей (2001 г.р) и Полянский Юрий (1947 г.р)!

Первая партия: Андрей, разыгрывая Французскую защиту, один из любимых своих дебютов, явно недооценил мастерство Юрия, был полностью переигран и проиграл заслуженно. Думаете, это подкосило 14-ти летнего юношу!?

Вторая партия: уже Андрей показал умение играть белыми фигурами. Отлично разыграв дебют, с недавнего времени он стал применять лондонскую систему, с слон f4, нашел отличную комбинацию, которая позволила получить лишнюю пешку и "оголить" чужого короля. Это должно было принести скорый успех Андрею, но нет. Получив доминирующую позицию, он совершил просчет в эндшпильной позиции, проиграл фигуру, но имея лучшую активность фигур и получив потом 3 пешки за фигуру, вполне достаточную компенсацию, загнал Юрия в цейтнот, и тот вскоре проиграл.

Третья партия: играя черными, Андрей решил «уйти» из Французской защиты, т.к. в первой партии он получил «ценный урок» в ней. Разыграв один из вариантов защиты Пирца-Уфимцева, получил крепкую позицию, но Юрий, известный знаток староиндийской защиты (а пешечные структуры и позиции, получаемые в Пирце-Уфимцеве, очень схожи), соответственно трактовать такие позиции Юрию легко, и он быстро получил хорошие перспективы. Ход за ходом он накапливал позиционные плюсы, а Андрей все чаще пытался найти комбинационное решение в позиции, переоценивая свои перспективы и недооценивая активности фигур противника, допустил несколько неточностей, позволил ладье соперника встать на 7 ряд, и к тому же, Юрий имел далеко продвинутую, проходную пешку. В худшей позиции Андрей сильно стал отставать по времени и в итоге уронил флаг.

Победа Полянского Юрия закономерна!

Поздравляем обладателя Кубка Озерского ГО по шахматам 2017 года – ПОЛЯНСКОГО ЮРИЯ!

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С г. Озерска за помощь в проведении соревнований.

Шахматная Федерация Озёрского ГО.

Ключевые теги: шахматы.

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