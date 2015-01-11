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«Горько!» по минутам

Минюст намерен сократить на целую минуту время регистрации брака. А Единый портал госуслуг начнет принимать заявления о разводе.

Хронометраж свадебной церемонии по минутам прописан в проекте административного регламента работы органов ЗАГСа, который ведомство вынесло на общественное обсуждение.

По новым правилам максимальное время регистрации брака должно составлять не более 70 минут. В том числе 5 минут на проставление штампа в паспорте.

Для сравнения: сегодня максимальная продолжительность регистрации брака составляет 71 минуту, в том числе 3 минуты на проставление штампа.

У каждого ЗАГСа должна быть бесплатная парковка, это правило остается неизменным. Но теперь сотрудники ЗАГСов перестанут требовать квитанции об уплате государственной пошлины: эту информацию они смогут проверить самостоятельно в специальной базе.

Причиной разработки нового регламента стало большое событие, которое сейчас готовится: все базы данных ЗАГС будут объединены. Впервые будет создан единый электронный реестр населения, причем со всеми ключевыми биографическими данными каждого человека: когда родился, женился, праздновал рождение детей и т.п. Ведь все это записано в архивах ЗАГСов.

До сих пор базы данных собирались отдельно в каждом регионе. Постепенно архивы переводились в электронный вид, где-то эту работу начали раньше, где-то позже. Передовым регионом в этом направлении была Республика Татарстан.

Однако недостатком системы оставалась разъединенность этих баз. В Хабаровском крае была своя база, в Амурской области - своя, и далее - везде по карте страны. Поэтому если человек, например, родился во Владивостоке, женился в Иркутске, а дети у него появились в Новосибирске, то собирать информацию при оформлении документов надо было по всем регионам. Подчас, чтобы получить дубликат свидетельства о рождении, надо было писать запрос чуть ли не на другой конец страны.

Но уже скоро начнет функционировать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Все электронные системы ЗАГСов замкнутся в единую сеть.

"Удобство единой базы граждане достаточно быстро почувствуют на себе, - говорит председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Упростится решение многих вопросов, связанных, например, с получением дубликатов свидетельств и оформлением документов. Обязательно расширится и предоставление государственных услуг в электронной форме".

Уже сейчас подать заявление на регистрацию брака или развод можно даже через Интернет.

"Норма, разрешающая подавать заявления в ЗАГС в режиме онлайн, появилась в законе еще два года назад, - пояснил Владимир Груздев. - Такой порядок значительно экономит время, а главное, упрощает процедуру подачи документов людям, которые собрались вступить в брак. Раньше, чтобы забронировать удобный день и час свадьбы, подчас существовали сложности. Сейчас дату бракосочетания можно выбрать онлайн, и тут же подать юридически значимое заявление".

После этого любящим людям останется только прийти на свадьбу: на этой церемонии без личного присутствия, безусловно, не обойтись.

А в новом регламенте прописано по минутам, сколько времени должны занимать все процедуры в ЗАГСе, в том числе регистрация брака. Важный момент: теперь гражданам придется быть внимательней. Если человек придет на свою свадьбу с просроченным паспортом, свадьбы не будет. В 20 и 45 лет паспорта подлежат замене, на это отводится ровно месяц со дня рождения.

При подаче документов по старинке - на личном приеме - сотрудники ЗАГСа сами проверяют, не будет ли просрочен паспорт в день церемонии. Если да, то предупреждают людей и делают специальную отметку в заявлении. Теперь же, если заявление подается в электронном виде, паспорта будут проверяться уже непосредственно перед свадьбой. И если жених или невеста окажутся неосмотрительны, то уедут из ЗАГСа по-прежнему холостыми.

https://rg.ru

Ключевые теги: ЗАГС.

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