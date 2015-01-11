Светлана Трофимова-Ерохина и Сергей Гальперин — лучший дуэт на театральном конкурсе

В Челябинске подвели итоги конкурса индивидуальных актёрских работ имени Владимира Милосердова. Мероприятие прошло в шестой раз. Организаторами выступили челябинское отделение союза театральных деятелей и Новый художественный театр.

В конкурсе приняли участие представители 12 театров, в общей сложности на суд жюри было представлено 17 работ. Впервые конкурс расширил географические рамки и вышел за пределы области – в нем участвовали представители Курганской области. Также впервые среди участников творческих состязаний оказались театр современного танца, театр песочной живописи и теней «Скарабей» и «Театриум».

«Сейчас фестиваль из домашнего дорос до регионального, соответственно критерии, уровень оценки становятся более серьезными, жесткими. Теперь на конкурсе не может быть каких-то недоделанных работ, к этому нужно подходить более ответственно», - считает член жюри, театровед из Москвы Ольга Кораблина.

Приоритеты жюри распределялись по нескольким номинациям. Лучшим актером эксперты посчитали представителя Курганского театра кукол «Гулливер» Сергея Котельникова. Его работа по рассказу Гиппиус «Месть» также получила гран-при и была названа «событием» фестиваля.

Приз за лучшую женскую роль достался актрисе верхнеуфалейского театра «Вымысел» Юлии Муратовой. А вот лучший спектакль сделал Александр Майер, актер Нового художественного театра представил на суд публики и жюри инсценировку рассказов Зощенко «Деньги из голубой книги». Лучший дуэт в спектакле «Чёрный кофе» получился у актеров Озерского театра «Золотой петушок» Светланы Трофимовой-Ерохиной и Сергея Гальперина. Приз за лучший дебют отправился в Златоуст, в театр «Омнибус», а лауреатом в номинации «Лучшее воплощение поэзии на сцене» стал актёр из Кургана Михаил Резников.

«Интересных работ было много. Это конкурс, когда артисты предоставлены самим себе, без диктата режиссера, они экспериментируют, творят, и на это очень интересно смотреть. Жаль, что конкурс проигнорировал Молодежный театр, что не был представлен челябинский оперный театр, который в прошлом году поразил жюри замечательной работой. С другой стороны, на конкурсе появились новые участники, уровень работ повышается, появляется жанровое разнообразие, значит, мы на верном пути», - прокомментировала председатель жюри, театральный журналист Людмила Федорова.

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