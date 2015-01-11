Евгений Щербаков: «Дороги в округе должны быть достойными»

Несмотря на непогоду, вчера глава округа Евгений Щербаков вместе с представителями озерских средств массовой информации проверил качество капитального ремонта дороги Метлино – Куяш, выполненного в этом году.

Следует отметить, что дорога по данному направлению, которая весной вызывала серьёзные опасения у водителей автотранспорта, в настоящее время полностью отремонтирована, и поездка от одного населённого пункта до другого стала комфортной и безопасной.

– У нас подход такой, что надо всё делать всерьёз и надолго, чтобы больше не возвращаться к данной проблеме, – отметил Евгений Щербаков. – В этом году было капитально отремонтировано шесть километров дороги Метлино-Куяш, заменено более 35 тысяч кв. метров дорожного покрытия с дренажным слоем. Генеральным подрядчиком выступил ФГУП «ПО «Маяк», который берёт на себя гарантийные обязательства сроком на пять лет.

Первоначальная стоимость ремонтных работ составляла 46 млн рублей. В ходе аукционных процедур была получена экономия средств почти 7,5 млн рублей, которая будет также направлена на ремонт дорог в Озерском городском округе.

Сегодня мы убедились в том, что работа выполнена качественно. Я думаю, что водители будут довольны и будут с удовольствие пользоваться этой дорогой долгие годы.

Глава округа пояснил, что существует специальная экологическая программа, в рамках которой градообразующее предприятие Озерского городского округа направляет средства в бюджет области. Ранее эти средства не были задействованы для решения проблем округа. В настоящее время достигнута договорённость о том, чтобы включить в программу ряд важных для Озерска мероприятий.

– Одним из таких мероприятий стал капитальный ремонт данной дороги, – подчеркнул Евгений Щербаков. – В этом году будет подготовлен проект реконструкции очистных сооружений для водонасосной станции. Возможно, что в следующем году, в рамках данной программы, мы сможем направить 100 млн рублей на реализацию этого проекта, чтобы вода, которой пользуются жители округа, стала более чистой.

Совместные с регионом и ФГУП «ПО «Маяк» программы дают позитивный результат. Раньше эти средства не работали на округ, мы нашли механизм, чтобы направить этот дополнительный ресурс на развитие Озерского городского округа.

О том, какие технические требования были соблюдены при выполнении работ по капитальному ремонту дороги Метлино-Куяш рассказал начальник МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Куваев:

– В ходе ремонта был снят весь слой асфальта до основания. На участке дороги от указателя, обозначающего въезд в посёлок Большой Куяш, на протяжении 800 метров в сторону Метлино была выполнена усиленная гидроизоляция, укреплённая битумной мастикой, выполнены прорези в обочинах дороги для отвода воды. На всём отремонтированном участке уложено два слоя асфальта толщиной 7 и 5 сантиметров. Контролировали качество ремонта специалисты МКУ «УКС», которые имеют допуск на осуществление строительного контроля. Экспертную оценку мы получали от независимых лабораторий в Екатеринбурге, которые имеют сертификаты на данный вид деятельности.

Комментируя планы на будущее, Евгений Щербаков обратил внимание на то, что за последние два года в округе удалось значительно улучшить ситуацию по состоянию дорог:

– Конечно, дороги в округе должны быть достойными, и мы все знаем, какие существуют проблемы на Татышской дороге, на дороге Озерск-Метлино, на Каслинской дороге – все проблемные маршруты нам известны, поэтому дорогами надо заниматься. Главное обеспечить безопасность, поэтому параллельно на дорогах выполняется необходимая разметка, оборудуются пешеходные переходы, ремонтируется система наружного освещения. На совещании у губернатора Челябинской области округ не фигурировал в докладе по увеличению количества ДТП, у нас наоборот идёт снижение данных показателей.

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