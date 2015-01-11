Фотовыставка «Журналистика: люди, события, судьбы»

5 ноября в Центральной городской библиотеке Озёрска состоится открытие фотовыставки «Журналистика: люди, события, судьбы».

Главные герои экспозиции – профессиональные журналисты Челябинска и области. Это сотрудники газет и информационных интернет-порталов, телерепортёры и операторы, радиоведущие и фотокорреспонденты, которые готовы «трое суток шагать, трое суток не спать» ради читателей, зрителей и слушателей.

Повседневные рабочие моменты журналистской деятельности и острые ситуации, любимые виды отдыха и досуга, творческие достижения южноуральских журналистов стали основной темой выставки. На выставке представлены работы лауреатов областного профессионального конкурса «Журналистика: люди, события, судьбы».

Авторы работ: Юлия Боровикова, Наталья Вольвач, Денис Базаров, Александр Мизуров, Сергей Курзанов (Озёрск), Анатолий Донейко, Сергей Белковский, Андрей Зинченко, Андрей Ткаченко, Ирина Жигар, Константин Шевчик, Людмила Ковалёва, Олег Каргаполов, Александр Фирсов, Ирина Бутт, Анатолий Шулепов.

Во время открытия выставки у всех будет возможность пообщаться с интересными людьми – профессионалами своего дела. На открытие приедут авторы работ. Ожидается приезд Олега Каргаполова, фотокорреспондента одного из крупнейших информационных порталов Челябинска и Алексея Китаева, спецкора информационного агентства «Оружие России». За время своей работы Алексей вдоль и поперёк объездил всю страну в поисках самых интересных снимков военной техники.

Открытие в 16:00 часов. Вход свободный.

Справки по тел. 2-30-78.

http://www.ozerskadm.ru