Сезон зимнего купания в Озёрске открыт

Чуть не завершилась трагедией прогулка двух юных озерчан по неокрепшему льду у кромки озера Большая Нанога. Как сообщают очевидцы, около 21.00 воскресенья, 29 октября, двое подростков старшего школьного возраста вышли на только что сформировавшийся лёд в районе набережной бульвара Гайдара. Под одним из экстремалов провалился лёд и он ушёл под воду. На происшествие обратила внимание местная жительница, гулявшая по набережной с собаками.
К месту ЧП оперативно прибыли бригады скорой медицинской помощи и спасателей. Один из молодых людей самостоятельно добрался до берега, второго спасателям пришлось доставать из ледяной воды с помощью спецприспособлений.
Искупавшийся подросток был транспортирован в карету «скорой» для оказания первой медицинской помощи, а затем направлен медиками в стационар для наблюдения.
Озёрск.ру
Ключевые теги: спасатели, неокрепший лёд, подростки провалились.
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