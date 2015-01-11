Сезон зимнего купания в Озёрске открыт

Чуть не завершилась трагедией прогулка двух юных озерчан по неокрепшему льду у кромки озера Большая Нанога. Как сообщают очевидцы, около 21.00 воскресенья, 29 октября, двое подростков старшего школьного возраста вышли на только что сформировавшийся лёд в районе набережной бульвара Гайдара. Под одним из экстремалов провалился лёд и он ушёл под воду. На происшествие обратила внимание местная жительница, гулявшая по набережной с собаками.

К месту ЧП оперативно прибыли бригады скорой медицинской помощи и спасателей. Один из молодых людей самостоятельно добрался до берега, второго спасателям пришлось доставать из ледяной воды с помощью спецприспособлений.

Искупавшийся подросток был транспортирован в карету «скорой» для оказания первой медицинской помощи, а затем направлен медиками в стационар для наблюдения.

Озёрск.ру