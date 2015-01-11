В Кыштыме возбуждено уголовное дело за избиение работников скорой помощи

Как уже сообщалось, на прошлой неделе пьяный 25-летний житель соседнего города устроил дебош с погромом в отделении скорой помощи центральной городской больницы. Его пытались успокоить водители «скорой», но молодой человек набросился и на них.

В результате один водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Другой сейчас находится на обследовании. Эту информацию сайту "КР" подтвердили и в травматологическом отделении Кыштымской центральной городской больницы.

"Хулиган пытался избивать водителя, уже получившего травмы, и препятствовал фельдшерам оказывать медицинскую помощь своему коллеге, – пишет пользователь «Мы из Кыштыма». – После срабатывания тревожной кнопки приехали сотрудники полиции и задержали дебошира".

Оказалось, он пытался вызвать скорую своей пьяной подруге, которая якобы была беременна, но при этом забыл назвать адрес. Естественно, бригада к нему не приехала и он пришёл с разборками. После инцидента скорая вместе с полицией подъехала на уже известный адрес, где увидели спящую пьяную женщину. Она сказала, что никого не вызывала и скорая ей вообще не нужна.

Как сообщили сайту «КР» в самом медицинском учреждении, больше всего досталось 54-летнему мужчине. Первые дни после потасовки он провёл в реанимации. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. У его коллеги тоже травма головы, но от госпитализации он отказался и лечится амбулаторно.

Полиция возбудила в отношении дебошира уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Кыштыму.

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