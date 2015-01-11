Управляющие компании отстранят от сбора средств за воду и отопление

Законопроект, благодаря которому из системы платежей за услуги ЖКХ исчезнут посредники, в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом "Российской газете" сообщили в Минстрое РФ.

Ранее сообщалось, что парламентарии могут рассмотреть этот документ уже этой осенью. Предполагается, что принятие разработанного министерством законопроекта, должно улучшить ситуацию с долгами за коммунальные услуги.

Сегодня общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам в России перевалила за триллион рублей, из них примерно половина - долги населения. При этом самыми крупными неплательщиками являются управляющие компании и другие юридические лица, выступающие посредниками между потребителями коммунальных услуг и их поставщиками.

Сама идея перейти к прямой оплате услуг ЖКХ ресурсоснабжающим организациям, исключив из цепочки оплаты счетов управляющие компании, обсуждается с прошлого года.

Минстрой предложил, чтобы на счета самой управляющей компании поступали только деньги за ее услуги - уборку подъезда, текущий ремонт и так далее. При этом оплата за воду и отопление шла непосредственно поставщикам ресурсов. Пока собственники квартир заключают договор с управляющей компанией, кооперативами или товариществами, которые собирают деньги за услуги и передают их ресурсоснабжающим организациям.

Впрочем, эксперты не раз указывали, что платить напрямую не так уж и хорошо. Ведь поставка ресурсов в многоэтажку осуществляется с использованием внутридомовой инфраструктуры, за которую в ответе управляющая компания, а значит исключить ее из процесса полностью невозможно.

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