Стартует осенний сезон федеральной программы «Ты — предприниматель» в Озерске

7 ноября в Озерске стартует новый сезон бесплатной государственной программы «Ты – предприниматель» для молодых людей, мечта которых открыть собственное дело. Осенний сезон программы на Южном Урале будет богатым на мероприятия: у начинающих предпринимателей есть все возможности, чтобы обучиться, найти партнеров, клиентов и «взлететь» с собственным проектом. Организатором мероприятий в регионе является Министерство образования и науки Челябинской области и ГБУ «Молодежный ресурсный центр».

В октябре в регионе стартует сезон программы поддержки начинающих и действующих предпринимателей в возрасте до 35 лет. В этот раз мероприятия и образовательные курсы пройдут на площадках в восьми городах области: Челябинск, Миасс, Златоуст, Сатка, Магнитогорск, Озерск, Снежинск и Коркино. Во многих городах программу ждали с нетерпением – стремления открыть дело в собственном небольшом городе у молодых людей много, но зачастую не хватает знаний и правильного окружения для того, чтобы сделать первый шаг.

«Осенний сезон федеральной программы – это большое число мероприятий в самых разных форматах от конвейера бизнес-идей и встреч с успешными бизнесменами до насыщенных интенсивов по развитию бизнеса. Наша цель как организаторов за три месяца программы дать начинающим и уже действующим предпринимателям максимум возможностей для роста. Делаем ставку на практически применимые знания от уважаемых экспертов, на ценные контакты и плодотворную бизнес-среду», - рассказывает Михаил Голяк, куратор программы «Ты – предприниматель» в Челябинской области.

Ежегодно программа обучает более 1000 участников, следуя главному принципу: все применяемые технологии в образовательных программах и мероприятиях должны доказывать свою эффективность. Отсюда уникальные форматы обучения, а также уникальные приглашенные эксперты, обладающие реальным опытом и знающие бизнес изнутри.

«Я могу порекомендовать всем участникам программы пристегнуть ремни, потому что каждого ждет невероятный, местами сложный, путь от неоформленной призрачной идеи до проработанного бизнес-плана и знания конкретных шагов, как двигаться дальше», - делится Ирина Салихова, участник проекта «Открой дело» прошлого сезона программы «Ты – предприниматель».

Если молодой человек горит идеей создать собственное дело и начать зарабатывать, достаточно зайти на сайт программы откройдело.рф, оставить заявку на участие и прийти на первое мероприятие в своем городе. Группа в ВКонтакте https://vk.com/otkroidelo_ozersk Старт проекта в Озерске состоится 07 ноября в 18:00 в Loft-центре (ул. Семенова, 19).

Участие во всех мероприятиях программы бесплатное.

Регистрация участников и подробная информация на сайте откройдело.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Ольга Потеряева