"58 мегатонн». Результаты

Итоги Кубка России по атлетическому финтесу «58 мегатонн»:
Мужчины
Юниоры:
Шпачков Максим(Москва)
Ветераны 40+ :
Чернушкин Николай(Озёрск)
Атлетический фитнес "Классик":
Александров Дмитрий(Москва)
Атлетический фитнес "Атлетик":
Пульбере Александр(Москва)
Атлетический фитнес "Супер-атлетик":
Малек Михаил(Москва)
"Менс физик":
1. Абдулин Данил(Челябинск)
2. Даренских Станислав(Челябинск)
Женщины
Юниорки-бикини:
1. Кузнецова Алёна
2. Заремба Екатерина
3. Рыкова Валерия
Мастера "Бикини 45+" :
Палей Лина(Магнитогорск)
Мастера "Бикини 35+" :
1. Храмова Юлия(Челябинск)
2. Агапитова Елена(Екатеринбург)
3. Сергеева Ольга
"Грация":
1. Шашкина Анна(Челябинск)
2. Князева Светлана(Челябинск)
3. Левковская Екатерина(Озёрск)
"Бикини 1"(до 170 см):
1. Нахаева Алёна(Челябинск)
2. Мирошникова Олеся(Челябинск)
3. Агапитова Елена(Екатеринбург)
"Бикини 2"(до 175 см):
1. Шекунова Вероника(Москва)
2. Белякова Анна(Челябинск)
3. Михайлова Юлия(Екатеринбург)
4. Ткаченко Наталья(Челябинск)
"Бикини 3"(свыше 175 см):
1. Храмова Юлия(Челябинск)
2. Заремба Екатерина(Челябинск)
3. Иванова Анна(Челябинск)
4. Сенина Мария(Златоуст)
"Классик":
Шашкина Анна(Челябинск)
"Женский перфоманс":
Комнатная Анна(Челябинск)
"Супер-атлетик":
Какаулина Людмила(Екатеринбург)
"Модельный фитнес 1"(до 165 см):
1. Князева Светлана(Челябинск)
2. Мирошникова Олеся(Челябинск)
3. Левковская Екатерина(Озёрск)
4. Палей Лина(Магнитогорск)
"Модельный фитнес 2"(до 168 см):
1. Нахаева Алёна(Челябинск)
2. Уколова Мария(Екатеринбург)
3. Белякова Анна(Челябинск)
"Модельный фитнес 3"(до 172 см):
1. Кузнецова Алёна(Челябинск)
2. Рыкова Валерия(Челябинск)
3. Васильченко Марина(Екатеринбург)
4. Сергеева Ольга(Челябинск)
"Модельный фитнес 4"(до 175 см):
1. Заремба Екатерина(Челябинск)
2. Ткаченко Наталья(Челябинск)
3. Сенина Мария(Златоуст)
"Модельный фитнес 5"(свыше 175 см):
1. Маращенко Екатерина(Екатеринбург)
2. Матвеева Анна(Челябинск)
3. Иванова Анна(Челябинск)
Выполнены нормативы:
Шекунова Вероника(Москва) - МСМК
Абдулин Данил(Челябинск) - МСМК
Комнатная Анна(Челябинск) - МСМК
Кузнецова Алёна(Челябинск) - МСМК
Шпачков Максим(Москва) - МС
Пульбере Александр(Москва) - МС
Шашкина Анна(Челябинск) - МС
Белякова Анна(Челябинск) - МС
Итоги «Мастерского турнира по жиму лёжа»
4 озерчанина выполнили нормативы на звание МС:
Толстобров Александр, Сайфутдинов Родион, Давлетшин Радик, Кислицын Олесь.
Звания будут присвоены после получения результатов допинг-проб.