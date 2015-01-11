"58 мегатонн». Результаты

Итоги Кубка России по атлетическому финтесу «58 мегатонн»: Мужчины Юниоры: Шпачков Максим(Москва) Ветераны 40+ : Чернушкин Николай(Озёрск) Атлетический фитнес "Классик": Александров Дмитрий(Москва) Атлетический фитнес "Атлетик": Пульбере Александр(Москва) Атлетический фитнес "Супер-атлетик": Малек Михаил(Москва) "Менс физик": 1. Абдулин Данил(Челябинск) 2. Даренских Станислав(Челябинск) Женщины Юниорки-бикини: 1. Кузнецова Алёна 2. Заремба Екатерина 3. Рыкова Валерия Мастера "Бикини 45+" : Палей Лина(Магнитогорск) Мастера "Бикини 35+" : 1. Храмова Юлия(Челябинск) 2. Агапитова Елена(Екатеринбург) 3. Сергеева Ольга "Грация": 1. Шашкина Анна(Челябинск) 2. Князева Светлана(Челябинск) 3. Левковская Екатерина(Озёрск) "Бикини 1"(до 170 см): 1. Нахаева Алёна(Челябинск) 2. Мирошникова Олеся(Челябинск) 3. Агапитова Елена(Екатеринбург) "Бикини 2"(до 175 см): 1. Шекунова Вероника(Москва) 2. Белякова Анна(Челябинск) 3. Михайлова Юлия(Екатеринбург) 4. Ткаченко Наталья(Челябинск) "Бикини 3"(свыше 175 см): 1. Храмова Юлия(Челябинск) 2. Заремба Екатерина(Челябинск) 3. Иванова Анна(Челябинск) 4. Сенина Мария(Златоуст) "Классик": Шашкина Анна(Челябинск) "Женский перфоманс": Комнатная Анна(Челябинск) "Супер-атлетик": Какаулина Людмила(Екатеринбург) "Модельный фитнес 1"(до 165 см): 1. Князева Светлана(Челябинск) 2. Мирошникова Олеся(Челябинск) 3. Левковская Екатерина(Озёрск) 4. Палей Лина(Магнитогорск) "Модельный фитнес 2"(до 168 см): 1. Нахаева Алёна(Челябинск) 2. Уколова Мария(Екатеринбург) 3. Белякова Анна(Челябинск) "Модельный фитнес 3"(до 172 см): 1. Кузнецова Алёна(Челябинск) 2. Рыкова Валерия(Челябинск) 3. Васильченко Марина(Екатеринбург) 4. Сергеева Ольга(Челябинск) "Модельный фитнес 4"(до 175 см): 1. Заремба Екатерина(Челябинск) 2. Ткаченко Наталья(Челябинск) 3. Сенина Мария(Златоуст) "Модельный фитнес 5"(свыше 175 см): 1. Маращенко Екатерина(Екатеринбург) 2. Матвеева Анна(Челябинск) 3. Иванова Анна(Челябинск) Выполнены нормативы: Шекунова Вероника(Москва) - МСМК Абдулин Данил(Челябинск) - МСМК Комнатная Анна(Челябинск) - МСМК Кузнецова Алёна(Челябинск) - МСМК Шпачков Максим(Москва) - МС Пульбере Александр(Москва) - МС Шашкина Анна(Челябинск) - МС Белякова Анна(Челябинск) - МС Итоги «Мастерского турнира по жиму лёжа» 4 озерчанина выполнили нормативы на звание МС: Толстобров Александр, Сайфутдинов Родион, Давлетшин Радик, Кислицын Олесь. Звания будут присвоены после получения результатов допинг-проб.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +