Фестиваль объединил творчество двух народов

29 октября во дворце культуры «Маяк» прошел VII Открытый областной фестиваль татарского и башкирского творчества «Туган як» («Родные просторы»).

В праздничном мероприятии приняли участие 26 коллективов со всей Челябинской области: из Юрюзани, Миасса, Пласта, Чебаркуля, Верхнего Уфалея, поселка Кассельский, а также Красноармейского, Сосновского и Агаповского районов.

Фестиваль родился в 2010 году по инициативе национальных общественных организаций и управления культуры администрации Озерского городского округа. "Туган як» - не просто конкурс национального искусства, это продолжение народных традиций через современное восприятие творческого наследия татарского и башкирского народов.

С самого утра на фестивале начались конкурсные выступления его участников, которых оценивало компетентное жюри.

- Я впервые на фестивале и впервые в вашем городе, - поделился своими впечатлениями председатель жюри, заместитель постоянного представителя республики Татарстан по Уральскому региону, заслуженный артист Татарстана Хайдар Гильфанов. - Меня удивило, что в закрытом городе проводится такой интересный фестиваль, это говорит не только о том, что здесь проживает большое количество татар и башкир, но и об уважении к их культурам. В Челябинской области «Туган як» - это единственный фестиваль, объединяющий творчество двух народов. Приятно слышать, как башкирские коллективы поют татарские песни, и наоборот – значит, есть интерес двух народов друг к другу. Радует, что в гости из других областей принимают участие в конкурсе - надеемся, его география будет только расширяться, и статус фестиваля поменяется с областного на межрегиональный.

Перед входом во дворец культуры «Маяк» была организована праздничная программа «Национальная мозаика». Гости и самодеятельные артисты участвовали в конкурсах, танцевали, пробовали сладости, покупали сувениры и фотографировались в национальных костюмах.

На гала-концерте с приветствием к фестивальному сообществу обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- Рад приветствовать вас в гостеприимном городе Озерске, в этом замечательном дворце. «Туган як» является важным культурным событием в жизни округа и всей Челябинской области. Желаю Вам получить массу положительных эмоций, зарядиться хорошим настроением! С праздником!

Евгений Щербаков также поздравил почетного гражданина Озерска, заслуженного строителя России Шамиля Бибарцева с 80-летием, глава округа пожелал юбиляру здоровья и долголетия.

Победители VII Открытого областного фестиваля татарского и башкирского творчества «Туган як» («Родные просторы»):

Лауреаты III степени - Лилия Ягудина (г. Миасс) и Зиля Андреева (г. Верхний Уфалей);

Лауреат II степени - фольклорный ансамбль «Надежда» (Кассельский Дом культуры);

Лауреат I степени – Марьям Халимова (Трубненский СДК);

Гран-при - вокальная группа «Умырзая» (поселок Рощино).

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/33748/