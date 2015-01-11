» Предложения по благоустройству обсудят и оценят

Заседание общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству, созданной постановлением администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 588, состоится 07 ноября 2017 года в 17 час 00 мин в Актовом зале администрации по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30А.

Повестка заседания:

- обсуждение и оценка предложения Озерского отделения партии «Единая Россия» о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год в части благоустройства общественных территорий».

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