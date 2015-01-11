Страшное ДТП под Новогорным

05.11.2017 года в 12:43, в г. Озерск Челябинской области, на 8 км. автодороги «Кыштым – рабочий поселок Новогорный», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей: ВАЗ 21043, «Хундай Солярис», ВАЗ 21102
В результате ДТП, водитель а/м ВАЗ 21043 от полученных травм скончался, водитель а/м ВАЗ 21102, а также несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения.
В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия ведется проверка.
И.о. начальника ОГИБДД А.В. Поцелуйко
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