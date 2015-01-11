На территории Челябинской области оперативно предоставляются услуги Росреестра

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с января 2017 года значительно сокращены сроки постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Уменьшения сроков постановки на кадастровый учет и регистрации прав удалось добиться, прежде всего, благодаря тому, что создана единая учетно-регистрационная система. Законом установлен общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и регистрации при подаче документов в Росреестр, который составил 5 рабочих дней – для кадастрового учета (ранее – 10 рабочих дней), 10 рабочих дней – в случае одновременного проведения кадастрового учета и государственной регистрации, 7 рабочих дней – для регистрации прав (ранее – 10 рабочих дней). Однако, как показывает практика, на территории Челябинской области сроки проведения кадастрового учета значительно ниже. Так, при обращении в пункты приема и выдачи документов Кадастровой палаты по Челябинской области средний срок осуществления кадастрового учета составляет 3 рабочих дня. Следует иметь в виду, что в случае обращения в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) срок оказания государственной услуги по постановке на кадастровый учет и регистрации прав увеличивается на 2 рабочих дня. Что касается выдачи сведений из Единого реестра недвижимости, то выписка об объекте недвижимости также предоставляется в короткие сроки и будет готова уже в течение 3 дней. Однако, в Кадастровой палате по Челябинской области установлен сокращенный срок рассмотрения запросов о предоставлении сведений, поданных через официальный сайт Росреестра (https://rosreestr.ru), то есть в электронном виде. В этом случае выписку из реестра недвижимости подготовят в течение 1 рабочего дня.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-territorii-chelyabinskoy-oblasti-operativno-predostavlyayutsya-uslugi-rosreestra-41513