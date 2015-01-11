В Златоусте в Доме детства и юношества прошли ежегодные творческие сборы

Как рассказали в управлении образования и молодежной политики Златоуста, у организаторов сборов одна цель — развитие социальной активности участников, их сплочение и объединение. Именно ребята разного возраста, с 7 по 11 класс, на протяжении всего сбора работают в тесном взаимодействии. Опытные лидеры-кураторы учат «новичков» самостоятельности, ответственности и умению быть полезными в коллективе. Отличием творческих сборов являются коллективные творческие дела, которые направлены на сплочение отрядов и заключаются в выполнении заданий всем отрядом. Ребят ждало испытание «Серпантин идей». Ровно за одну минуту ребята из каждой команды должны были поднять настроение всему залу, перевоплотиться в самурая и исполнить танец, представитьсяиностранцем, не знающий русского языка, принцессой или пионером… Во время игры «Инстаграм» дети должны были, например, сфотографироваться с человеком, который занимается бальными танцами, сделать раскладку предметов на фото в одном цвете, сделать фото-пародию на любую известную картину, создать фото-прикол либо фото на тему «А если это любовь?», «Зарядись позитивом на весь день» и всё это выложить в Инстаграм с хештегом #творческиесборывДДиЮ. На каждые творческие сборы приглашаются интересные гости (рубрика «Приглашённый гость»). В этом году на мероприятии побывал городской клуб самодеятельной песни «Рифей» (руководитель Эльвира Гильманова). Гости исполнили свои душевные песни. После чего состоялся небольшой импровизированный концерт «Квартирник». Победителем сборов признан 4-й отряд «Агенты 007».