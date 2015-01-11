В Челябинске в рамках программы благоустройства установили уличные тренажеры

Они расположены в парке «Северо-западный» Курчатовского района и в сквере Калининского района города. Общая стоимость двух проектов – 10 млн рублей. Таким образом, введены в эксплуатацию восемь из девяти общественных территорий, благоустраиваемых в рамках программы в столице Южного Урала. На спортплощадках установлены специальные антивандальные тренажеры нового поколения, предназначенные для тренировки всех групп мышц. Они подойдут, как для новичков, так и для физкультурников со стажем. Над каждым тренажером установлен козырек, который позволит тренироваться даже в непогоду. Сама площадка застелена прорезиненным покрытием, что исключает образование грязи и снижает риск травм. Объекты располагаются рядом с воркаут-площадками и вместе образуют целый комплекс для занятия спортом. Тренировка в таких условиях может полноценно заменить поход в тренажерный зал. «В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на каждую из этих спортплощадок было выделено по пять миллионов рублей. Это уже не первый подобный проект. Ранее такой же тренажерный зал под открытым небом был открыт в парке имени Гаганрина, на территории за памятником Курчатову», - отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. Площадки еще до официального открытия привлекли внимание челябинцев, причем не только жителей близлежащих кварталов. Некоторые любители спорта приезжают тренироваться из других районов города. «Очень важно, что у нас к городе появляются такие открытые тренажерные залы, - рассказал житель Челябинска, фитнес-тренер Кирилл Захаров. - Челябинцы получили возможность заниматься на современных тренажерах рядом с домом бесплатно. Это отличная возможность укрепить здоровье и альтернатива вредным привычкам. Побольше бы таких объектов. В настоящее время в областном центре в рамках программы благоустроено восемь из девяти общественных территорий. В настоящее время строится еще один подобный открытый тренажерный зал рядом со стадионом «Центральный». Всего Челябинску на благоустройство из бюджета проекта «Формирование комфортной городской среды» было выделено 377 млн рублей. Из них 81,4 млн пошли на реконструкцию общественных территорий. В 2017 году в программу «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области вошло 789 дворов , 98 общественных территорий и один парк – Сквер памяти участников Великой Отечественной войны в Троицке. Уровень готовности региона в рамках программы превышает 90 процентов. На реализацию мероприятий по формированию современной городской среды из федерального бюджета Челябинской области выделено 833 млн рублей, с учетом софинансирования из областного бюджета в размере 358,3 млн рублей, общий объем финансирования программы составил 1 млрд 191 млн рублей. Из них 776 млн рублей пойдут на дворы, 388 млн рублей – на общественные территории, и 27 млн – на парк. Данные средства были распределены между всеми 43 муниципальными образованиями Челябинской области.