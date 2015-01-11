Юные боксеры вернулись с победой из Юрюзани

С 1 по 4 ноября в городе Юрюзань проходил XXXI Областной турнир по боксу памяти Героя Советского Союза И.А. Кукарина, в котором, выступили спортсмены из Челябинской и Свердловской областей. С этих соревнований команда Озерска привезла семь медалей и командный кубок за третье место.

Озерчане показали следующие результаты: первое место - Никулин Леонид, второе место - Ларионов Никита, Фоминых Владимир, Коротков Виталий, Медведев Даниил, третье место - Шепелев Артем, Хомутов Сергей.

Тренируются ребята под руководством тренеров Никулина Д.С., Жигмонта А.В. и Кравчука А.В.

http://www.ozerskadm.ru