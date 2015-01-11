«Маяковцы» снова первые!

В копилку сборной Росатома наши принесли два первых места в компетенциях «Мехатроника» и «Лабораторный химический анализ».

«Золотым» WorldSkills Hi-Tech 2017 в очередной раз стал для мехатроников с «Маяка» Никиты Норкина и Максима Мыларщикова. На протяжении четырёх дней чемпионата они под наблюдением десятка экспертов строили миниатюрную мехатронную станцию. По сути, за эти дни ребятам удалось создать мини-конвейер, который уже сейчас можно укрупнять и внедрять в производство.

- Задача нынешнего «Хайтека» была куда сложнее задач предыдущего года. Подстёгивало и время: на выполнение каких-то модулей на чемпионате отведено всего 3 часа. Представьте, за это время для станции надо написать программный код и внедрить его в физическую линию. Работали много, спали мало. Но результатом очень довольны, - поделились впечатлениями Никита и Максим сразу после церемонии награждения.

Чемпионат в «Екатеринбург-ЭКСПО» стал «золотым» и для ещё одной озёрской участницы – Евгении Смоляниновой. В компетенции «Лабораторный химический анализ» девушка с «Маяка» боролась с двумя десятками лаборантов предприятий России. За дни «WorldSkills Hi-Tech» лаборанты израсходовали более 50 литров химических веществ и около 300 литров дистиллированной воды.

- Самым сложным на чемпионате оказалось просто взять себя в руки и справиться с волнением. Помог опыт: в июне мы ездили на отраслевой чемпионат Росатома «AtomSkills». Считаю, что возможность участия в подобных профессиональных конкурсах повышает уровень компетенций участников. Мы – профессиональное будущее России, на наших плечах лежит огромная ответственность, - рассказала Евгения Смолянинова после вручения золотой медали всероссийского чемпионата.

Первой среди крупнейших компаний страны на чемпионате стала и вся сборная Росатома. У нас и обладатель гранта, размером в 1 миллион рублей. Им стал сотрудник «Атоммаша». Что касается «золотых» маяковцев, на следующий чемпионат они поедут уже в качестве экспертов. Экспертами на нынешнем «WSHT2017» были и наши победители прошлого года - мехатроники Егор Усольцев и Салават Юсупов. После церемонии награждения сборную лично поздравил глава Росатома Алексей Лихачёв. Он отметил, что профессионалы «WorldSkills» - это будущая трудовая элита России.

- Секрет наших побед в нашем единстве и в понимании каждым участником, зачем он сюда приехал и чего он хочет добиться, - отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, который лично приехал пообщаться со сборной. – Участники чемпионата – это будущая трудовая элита России, и мы сейчас решаем серьёзную задачу по правильному воспитанию этих людей.

- За молодыми – будущее, и сегодня нам важно это понимать. Наша задача сделать так, чтобы молодёжь приходила и в отрасль, и конкретно на наше предприятие, - подчеркнул генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. – Важно, что глядя на этих ребят остальная молодёжь понимает, что сегодня у неё есть реальная перспектива и для профессионального, и для личного роста при поддержке серьёзных государственных корпораций.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»