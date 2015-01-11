Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

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Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

Найдите событие по душе и вперёд за впечатлениями! Вашему вниманию афиша грядущего уик-энда!

Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

Озёрск:

11 и 12 ноября, регистрация с 10-30 до 11-00

Бильярдный клуб «Баскервиль». В субботу состоится Чемпионат города по «Пирамиде комбинированной Сибирка». В воскресенье - Турнир «Пирамида свободная» для участников групп МАСТЕРА и ЛЮБИТЕЛИ (участники первой группы не допускаются).

Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

12 ноября 12-00

ДК «Маяк». Развлекательная программа «Ладушки - ладушки, помогите бабушке!». Вас ждет встреча с озорными бабушками, которые будут вместе со зрителями попадать в самые необычные ситуации, а детские творческие коллективы помогут создать хорошее настроение. Устройте праздник детям и проведите вместе с ними свой выходной день!

Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

12 ноября 17-00

ДК «Маяк». Клуб «Таланты и поклонники» приглашает на новую встречу.

Многие до сих пор с удовольствием смотрят старые «советские» фильмы, поэтому всяческого уважения заслуживает желание вокального класса ДК «Маяк», где руководителем заслуженный работник культуры РФ Александр Великанов, а концертмейстер - Татьяна Самохвалова сделать программу из песен кино того, уже далекого, времени.

Песни для вас исполнят: Константин Анферов, лауреаты областных конкурсов Олег Шаков, а также Светлана и Анастасия Лобода, лауреаты всероссийских конкурсов Виктория Чернышёва и Елена Швейкина, лауреат международного конкурса Александр Великанов.

Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

Пос.Новогорный

11 ноября 11-00

ДК «Энергетик». XIII Областной ретро-фестиваль "Песни юности нашей". С 11 ноября в территориях Челябинской области стартует Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей». В фестивале участвуют ретро-музыканты: вокально-инструментальные ансамбли (рок-группы), эстрадные (джазовые) оркестры и ансамбли, солисты-вокалисты, вокальные ансамбли - всего 180 коллективов-участников. Гости праздника услышат русские романсы, ретро-песни прошлых лет, эстрадно-джазовые и стилизованные народные композиции.

Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

Челябинск:

До 12 ноября.

Краеведческий музей: выставка «Война и мир». Выставка лучших фотографий из коллекции Издательского дома «Коммерсантъ» за последние три года. Название «Война и мир» эта коллекция получила не случайно, поскольку здесь отражена жизнь во всем ее многообразии — трагические и кровавые события на Украине, трудовые будни российских городов и деревень, азарт спорта, знаковые события культуры и меткие наблюдения, выхваченные рукой мастера из самой гущи народной жизни. Каждый представленный на выставке снимок — маленький шедевр современного фоторепортажа.

Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

До 31 декабря

Краеведческий музей: «Романовский зал». Выставка была открыта в музее к 400-летию Российского императорского дома. В Романовском зале размещена портретная галерея русских царей и императоров XVII–XX веков: от Алексея Михайловича до Николая II. Также в экспозиции представлены предметы, подаренные музею Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Марией Владимировной Романовой во время визита в Челябинск в ноябре 2012 года: книги «Россия в нашем сердце» и фотоальбом «Божией милостию», изданный в 1957 году. В альбоме размещены портреты представителей старшей линии Дома Романовых, живущих в эмиграции с 1918 года. Кроме того, гости смогут увидеть серебряный сервиз XIX века, изделия современных златоустовских мастеров из коллекции краеведческого музея — позолоченные часы и бокалы, подсвечники и подносы, охотничьи ножи.

Все выходные

ДС «Юность»: Всероссийская торговая ярмарка. Лучшие товары для челябинцев и гостей города представят компании из разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Тольятти, Кирова, Перми, Ульяновска, Костромы, Челябинска и многих других городов. Все 4 дня участники будут знакомить посетителей с новыми коллекциями, заряжать идеями и хорошим настроением.

Екатеринбург:

11 ноября, 17-00

ДИВС. Промоутерская компания «RCC Boxing Promotions» представляет вашему вниманию уникальную супер-серию турниров, в рамках которой пройдут поединки по смешанным единоборствам в 10-ти угольной клетке.

В главном бою вечера выступит Иван Штырков против экс-чемпиона Bellator Кристиана М.Пумбу! Также в программе турнира запланированы бои с участием Вадима Кафарова, Дмитрия Малыхина и Евгения Алейникова. Приглашаем Вас посетить этот праздник спорта! Вас ждет увлекательное зрелище! Заряд адреналина и позитивных эмоций гарантирован!

10, 11 и 12 ноября

Детский научный центр «Наукасити»: фестиваль «Профессии будущего». Это неделя мастер-классов и практических занятий для дошкольников и школьников. Учёные расскажут о последних открытиях в области естественных наук и научат работать с новейшим оборудованием и технологиями: 3D-принтерами, конструкторами роботов, виртуальной реальностью.

Дети узнают, как современные технологии используются в различных профессиях и получат навыки, которые пригодятся для учёбы и будущей работы.

11 ноября, 11-00

Дворец культуры железнодорожников: Резиденция игр. Приглашаем Вас на уникальное мероприятие для Екатеринбурга, где Вы познакомитесь инновационными, набирающими популярность в России, методами самопознания и эффективного управления бизнес-решениями: трансформационными и бизнес-играми.

Ведущие игр: игропрактики, бизнес-тренеры, коучи, психологи, предприниматели и авторы игр из г. Екатеринбург, специальный гость международного уровня из Латвии, а также гости из других регионов страны: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Челябинск.

11 ноября, 11-00

Ельцин Центр: И вновь гигантский атриум Ельцин Центра соберёт всех талантливых людей Урала на большой дизайн-маркет Фактура! Масштабное, яркое и незабываемое действо с участием мастеров, дизайнеров, стартапов с разных городов России состоится 11 ноября. И это реальный концентрат авторских, неповторимых товаров, уникальных людей и умных развлечений! Впервые будет увеличено количество открытых мастер-классов до 15 — в течении всей субботы можно будет выбирать и участвовать в любых из них. Фактура порадует массой инсталляций, арт-развлечений, живыми выступлениями музыкантов и шоуменов, детской зоной, зоопарком и другими сюрпризами! А для тех, кто всегда в личностном и профессиональном росте, будут идти классные обучающие и познавательные лекции в режиме нон-стоп!

Александра Лебедева

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