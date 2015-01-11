Что может заставить вас выбраться из дома в выходные?

Найдите событие по душе и вперёд за впечатлениями! Вашему вниманию афиша грядущего уик-энда!

Озёрск:

11 и 12 ноября, регистрация с 10-30 до 11-00

Бильярдный клуб «Баскервиль». В субботу состоится Чемпионат города по «Пирамиде комбинированной Сибирка». В воскресенье - Турнир «Пирамида свободная» для участников групп МАСТЕРА и ЛЮБИТЕЛИ (участники первой группы не допускаются).

12 ноября 12-00

ДК «Маяк». Развлекательная программа «Ладушки - ладушки, помогите бабушке!». Вас ждет встреча с озорными бабушками, которые будут вместе со зрителями попадать в самые необычные ситуации, а детские творческие коллективы помогут создать хорошее настроение. Устройте праздник детям и проведите вместе с ними свой выходной день!

12 ноября 17-00

ДК «Маяк». Клуб «Таланты и поклонники» приглашает на новую встречу.

Многие до сих пор с удовольствием смотрят старые «советские» фильмы, поэтому всяческого уважения заслуживает желание вокального класса ДК «Маяк», где руководителем заслуженный работник культуры РФ Александр Великанов, а концертмейстер - Татьяна Самохвалова сделать программу из песен кино того, уже далекого, времени.

Песни для вас исполнят: Константин Анферов, лауреаты областных конкурсов Олег Шаков, а также Светлана и Анастасия Лобода, лауреаты всероссийских конкурсов Виктория Чернышёва и Елена Швейкина, лауреат международного конкурса Александр Великанов.

Пос.Новогорный

11 ноября 11-00

ДК «Энергетик». XIII Областной ретро-фестиваль "Песни юности нашей". С 11 ноября в территориях Челябинской области стартует Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей». В фестивале участвуют ретро-музыканты: вокально-инструментальные ансамбли (рок-группы), эстрадные (джазовые) оркестры и ансамбли, солисты-вокалисты, вокальные ансамбли - всего 180 коллективов-участников. Гости праздника услышат русские романсы, ретро-песни прошлых лет, эстрадно-джазовые и стилизованные народные композиции.

Челябинск:

До 12 ноября.

Краеведческий музей: выставка «Война и мир». Выставка лучших фотографий из коллекции Издательского дома «Коммерсантъ» за последние три года. Название «Война и мир» эта коллекция получила не случайно, поскольку здесь отражена жизнь во всем ее многообразии — трагические и кровавые события на Украине, трудовые будни российских городов и деревень, азарт спорта, знаковые события культуры и меткие наблюдения, выхваченные рукой мастера из самой гущи народной жизни. Каждый представленный на выставке снимок — маленький шедевр современного фоторепортажа.

До 31 декабря

Краеведческий музей: «Романовский зал». Выставка была открыта в музее к 400-летию Российского императорского дома. В Романовском зале размещена портретная галерея русских царей и императоров XVII–XX веков: от Алексея Михайловича до Николая II. Также в экспозиции представлены предметы, подаренные музею Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Марией Владимировной Романовой во время визита в Челябинск в ноябре 2012 года: книги «Россия в нашем сердце» и фотоальбом «Божией милостию», изданный в 1957 году. В альбоме размещены портреты представителей старшей линии Дома Романовых, живущих в эмиграции с 1918 года. Кроме того, гости смогут увидеть серебряный сервиз XIX века, изделия современных златоустовских мастеров из коллекции краеведческого музея — позолоченные часы и бокалы, подсвечники и подносы, охотничьи ножи.

Все выходные

ДС «Юность»: Всероссийская торговая ярмарка. Лучшие товары для челябинцев и гостей города представят компании из разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Тольятти, Кирова, Перми, Ульяновска, Костромы, Челябинска и многих других городов. Все 4 дня участники будут знакомить посетителей с новыми коллекциями, заряжать идеями и хорошим настроением.

Екатеринбург:

11 ноября, 17-00

ДИВС. Промоутерская компания «RCC Boxing Promotions» представляет вашему вниманию уникальную супер-серию турниров, в рамках которой пройдут поединки по смешанным единоборствам в 10-ти угольной клетке.

В главном бою вечера выступит Иван Штырков против экс-чемпиона Bellator Кристиана М.Пумбу! Также в программе турнира запланированы бои с участием Вадима Кафарова, Дмитрия Малыхина и Евгения Алейникова. Приглашаем Вас посетить этот праздник спорта! Вас ждет увлекательное зрелище! Заряд адреналина и позитивных эмоций гарантирован!

10, 11 и 12 ноября

Детский научный центр «Наукасити»: фестиваль «Профессии будущего». Это неделя мастер-классов и практических занятий для дошкольников и школьников. Учёные расскажут о последних открытиях в области естественных наук и научат работать с новейшим оборудованием и технологиями: 3D-принтерами, конструкторами роботов, виртуальной реальностью.

Дети узнают, как современные технологии используются в различных профессиях и получат навыки, которые пригодятся для учёбы и будущей работы.

11 ноября, 11-00

Дворец культуры железнодорожников: Резиденция игр. Приглашаем Вас на уникальное мероприятие для Екатеринбурга, где Вы познакомитесь инновационными, набирающими популярность в России, методами самопознания и эффективного управления бизнес-решениями: трансформационными и бизнес-играми.

Ведущие игр: игропрактики, бизнес-тренеры, коучи, психологи, предприниматели и авторы игр из г. Екатеринбург, специальный гость международного уровня из Латвии, а также гости из других регионов страны: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Челябинск.

11 ноября, 11-00

Ельцин Центр: И вновь гигантский атриум Ельцин Центра соберёт всех талантливых людей Урала на большой дизайн-маркет Фактура! Масштабное, яркое и незабываемое действо с участием мастеров, дизайнеров, стартапов с разных городов России состоится 11 ноября. И это реальный концентрат авторских, неповторимых товаров, уникальных людей и умных развлечений! Впервые будет увеличено количество открытых мастер-классов до 15 — в течении всей субботы можно будет выбирать и участвовать в любых из них. Фактура порадует массой инсталляций, арт-развлечений, живыми выступлениями музыкантов и шоуменов, детской зоной, зоопарком и другими сюрпризами! А для тех, кто всегда в личностном и профессиональном росте, будут идти классные обучающие и познавательные лекции в режиме нон-стоп!

Александра Лебедева