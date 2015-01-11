Кадетов в Озёрске стало больше

Во Дворце культуры им. А.С.Пушкина в поселке №2 Озерского городского округа вновь состоялось принятие Торжественной клятвы кадета.

Кадетские классы существуют в школе №22 уже несколько лет. И надо отметить, что именно это направление вдохнуло в школу вторую жизнь. Торжественная клятва кадета стала неотъемлемой частью жизни школы, традицией, отличающей данное учебное заведение от других.

Вновь перед входом во Дворец культуры была развернута техника МЧС, что заранее настраивало всех входящих в ДК на особый лад.

Родители юных кадетов волновались не меньше своих детей.

И вот кадеты приняли Торжественную клятву и получили право надеть первые в жизни погоны. Причем, не только мальчишкам, но и девчонкам

Собравшихся приветствовал заместитель командира войсковой части 3448 капитан Маркин А.А.

Андрей Александрович сказал:

- Уважаемые гости, дорогие кадеты! Сегодня в кадетском корпусе пополнение. От лица командования войсковой части 3448 и от себя лично желаю вам быть верными вашей клятве, стойко переносить все тяготы и лишения. Звание кадета – это высокая честь и достоинство. Желаю вам добросовестно выполнять свои обязанности. А вашим близким – здоровья и благополучия!

Обращаясь к взрослым и детям, благочинный Озёрско-Кыштымского округа протоиерей Димитрий Шорин отметил:

- Дорогие друзья, дорогие ребята, уважаемые родители, гости, отцы-командиры! Любовь к родной земле, любовь к Отчизне составляла основу жизни многих и многих поколений наших соотечественников, кто принимал торжественную присягу на верность Родине. И сегодняшняя клятва кадета является только лишь прообразом этой присяги, но, тем не менее, я желаю, чтобы воспоминания об этом ярком, праздничном для вас дне остались бы не только на страницах фотоальбомов, но, прежде всего, в ваших сердцах и в ваших делах. Сказано: «Вера без дел – мертва». Это так. И я думаю сегодня, вливаясь в дружную семью озёрского кадетского корпуса, вы будете прилагать все усилия для того, чтобы крепить кадетское братство, единство ваше. И единство это будет лучшим залогом тех успехов, на которые вы рассчитываете, на которые надеются ваши родные и близкие. И пусть Господь утверждает вас в этом пути, в вашем служении. С праздником, дорогие мои! С днём принятия торжественной клятвы кадета!

Директор кадетского корпуса, полковник запаса Амурский А.А. также поздравил своих воспитанников.

Андрей Александрович подчеркнул:

- Сегодня вы, наше молодое пополнение, приняли присягу. Я надеюсь, что живя и учась в нашей великой стране, вы сделаете ее еще лучше. Мы верим в вас, надеемся на вас. Я убежден, что слова сегодняшней клятвы для вас не пустые слова, что вы пронесете их через всю свою жизнь.

Продолжил торжество концерт, подготовленный артистами Культурно-досугового центра Озерского городского округа.

Для кого-то эта клятва и эти погоны будут единственными в жизни и останутся в памяти как пионерия для школьников прошлых лет, а для кого-то – это путевка в жиззнь и первые шаги в будущей профессии. Несмотря на возраст…

Удачи, господа кадеты!

Александр Волынцев