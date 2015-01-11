16 ноября в Челябинской области ожидается дождь и мокрый снег

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 ноября на территории Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололед, на отдельных участках дорог гололедица, в горах сильная, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, отдельные порывы ночью до 14 м/с, днем до 18 м/с.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи.

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