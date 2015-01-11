Трое юных озерчан — лауреаты премии Губернатора

13 ноября 2017 г. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил 50 победителей и призеров международных, всероссийских и областных олимпиад по общеобразовательным предметам и вручил им денежное поощрение. Также родители олимпиадников получили благодарственные письма главы региона.

Среди лауреатов премии Губернатора – 3 озерских школьника

Тихонов Василий (МБОУ СОШ №38) – призер заключительного и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии (2017 г.), призер областного этапа областной олимпиады школьников по химии (2016 г);

Котенева Полина (МБОУ «Лицей №23») - победитель по биологии и призер по экологии (2017 г.), победитель по экологии и призер по биологии (2016 г.) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

Попов Павел (МБОУ «Лицей №39») – призер областного этапа областной олимпиады школьников по биологии (2016, 2017 гг.) и математике (2017 г.).

Поздравляем ребят с заслуженной наградой!

Старший инспектор

отдела общего и дополнительного образования

О.Ф. Титченко