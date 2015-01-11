Челябинская область получит грант от правительства страны

Ежегодно правительством России проводится оценка темпов развития регионов, в которой, главным образом, рассматриваются результаты работы органов исполнительной власти по увеличению собственных доходов бюджетов. Кроме того, оценивается ряд социально-экономических показателей региона, например, инвестиции в основной капитал, оборот продукции и услуг малых предприятий, реальные располагаемые денежные доходы населения. Территориям, достигшим наилучших результатов в этой работе, выделяются гранты из федерального бюджета. По решению правительства РФ, которое проанализировало развитие регионов за 2016 год, гранты получат 40 субъектов РФ, в том числе и Челябинская область. Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, комментируя принятое решение, отметил: «У нас, конечно, есть предложения по совершенствованию методики распределения грантов, но выделение Челябинской области этих средств – подтверждение устойчивости доходной базы региона. Это является следствием роста отдельных экономических показателей, а также результатом соответствующих усилий органов власти». Также Андрей Пшеницын уточнил, что полученные средства в сумме 233 млн руб. будут направлены на финансирование текущих расходов областного бюджета. Напомним, что положительные результаты налоговой политики Южного Урала по итогам 2016 года отмечены крупнейшей аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, которая включила регион в топ-15 по уровню использования своих налоговых полномочий.