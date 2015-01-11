Спасатели и полицейские не допустили новой трагедии

17 ноября 2017 в 14.49 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступило сообщение, что по льду озера Иртяш в р-не пляжа «Молодежный» бегают дети и ногами ломают кромку льда. На место происшествия выехали дежурная смена спасателей и сотрудники полиции.

По прибытии спасатели обнаружили, что по льду бегает 7 детей. Пятеро были задержаны (учащиеся 5-6 классов) и переданы полиции, двое успели убежать, забыв портфели на льду. Полицейские отвели детей в школу. Были вызваны родители, проведена разъяснительная беседа об опасности выхода на тонкий лед.

Уважаемые родители!

· НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!

· Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!

Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде/льду – звоните 112 (для абонентов сотовой связи)