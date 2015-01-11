Растет мастерство юных озерских конников

Воспитанники «Детского эколого-биологического центра» приняли участие в престижных соревнованиях по конному спорту, посвященных памяти губернатора Челябинской области Петра Сумина, и заняли призовые места.

16 ноября в г. Челябинск побороться за Кубок съехались юные конники со всего Уральского федерального округа: несмотря на то, что соревнования являются региональными, участие в них приняли спортсмены из Сибири, Поволжья и Урала. Челябинскую область представляли наездники Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Озёрска и Копейска.

В детских стартах на пони участвовали две воспитанницы озерского ДЭБЦ, и они стали призерами: Скоморохова Полина (школа №27) заняла 2 место, Перцева Лиза (школа №38) – 3 место.

Также в этом году на Кубок губернатора были приглашены спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Программа соревнований включала в себя выездку и конкур (преодоление препятствий). Спортсмены-инвалиды участвовали в выездке. Их этап назывался очень трогательно — «Тропа доверия». На нее вышли и озерские участники, ставшие, в результате, призерами соревнований: Хорев Кирилл (школа №29) – 3 место, Беспалов Гриша (школа №37) - 4 место. Подготовила ребят к выступлению педагог ДЭБЦ Татьяна Мордавец. Ею была проделана огромная работа по подготовке детей к Кубку губернатора.

Свои высокие результаты юные озерские конники напрямую связывают с появлением в Озерске нового плаца для занятий верховой ездой и иппотерапией. Напомним, что он был построен на территории ДЭБЦ за счет средств, полученных за победу в конкурсе, посвященном памяти Героя Социалистического Труда Б.В. Броховича и объявленном ФГУП "ПО "Маяк".

Информация и фото предоставлены ДЭБЦ

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