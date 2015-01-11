В обновленном спортзале С/К «Парус» состоялись соревнования по шашкам

В обновленный спортзал С/К «Парус» шашисты входят с удовольствием: мягкий цвет стен, тепло от новых батарей и наливной пол - все это создает комфортные условия для проведения соревнований.

На личном Первенстве Озерского городского округа по русским шашкам среди инвалидов ПОДА и инвалидов по зрению было разыграно четыре комплекта медалей. Семь раундов шашисты играли друг с другом, чтобы выявить победителя.

В напряженной борьбе категории ПОДА среди женщин 1-е место взяла Людмила Подкина, 2-е - Альбина Борисова, 3-е - Татьяна Вишнякова. Среди мужчин первым стал Сергей Усманов, вторым - Иван Мартюшев, третьим - Антон Шалимов.

Среди слабовидящих спортсменов в женском зачете первой была Ирина Кротова, второй - Зоя Рябухина, третьей - Светлана Лебедева. В мужском зачете - Владимир Бороздин, Валерий Смирнов, Владимир Чесноков - соответственно.

Спортсмены награждены дипломами от УпоФКиС и медалями от торговой компании «Зеленый дом».

Антон Шалимов