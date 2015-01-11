Детскому эколого-биологическому центру – 65 лет!

Детский эколого-биологический центр отмечает юбилей. Станция юных натуралистов (ныне – Детский эколого-биологический центр) согласно архивным документам была организована решением горисполкома 25 августа 1952 года.

В это время были организованы первые кружки: юных овощеводов, садоводов и цветоводов. Занятия проводились в деревянном бараке. В 1955 году на станции появилась своя пасека, где с увлечением проводились исследования и наблюдения за пчелами. В 1956-1967 годах строится небольшая теплица для цветочно-декоративных растений, закладывается ботанический сад, где юннаты выращивают растения и овощные культуры.

В 1973 году ГОРОНО и горисполком выделили средства на постройку двух настоящих теплиц по 500 кв. метров, где более свободно разместилось большое количество цветочно-декоративных растений. Их коллекция постоянно пополнялась из Сочинского и Главного Московского ботанических садов, областной Станции юных натуралистов и Ботанического сада города Свердловска.

С сентября 1998 года Станция юннатов получила новый статус и была переименована в «Учебно-экологический центр». В то время в стенах УЭЦ ежегодно занимались более 1700 учащиеся по 23 направлениям.

А в 2000 году центр постановлением главы округа был переименован в «Детский эколого-биологический центр».

В июне 2006 года глава округа поддержал инициативу Детского эколого-биологического центра о присвоении имени Алексея Никифоровича Белкина.

Первым начальником СЮН был Ворыпаев Геннадий Антонович, кадровый офицер, капитан строевой службы. В разные годы станцией руководили Божемолова Лидия Георгиевна, Осетрова Мария Федоровна, Холмецкая Нина Савельевна, Тарасов Анатолий Петрович, Семенова Мария Григорьевна, Юшманова Анна Филипповна.

Около 30 лет экологическим центром руководила Светлана Николаевна Буглак, лауреат премии Губернатора, отличник народного просвещения, ветеран атомной энергетики и промышленности, награждена медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени. Светлана Николаевна сохранила уникальное учреждение даже в самые сложные периоды. Выбранным ею курсом коллектив ДЭБЦ продолжает двигаться вперед и сегодня.

Ныне возглавляет коллектив экологического центра – молодой, инициативный, энергичный руководитель – Косажевская Наталья Викторовна.

Детский эколого-биологический центр сегодня это уникальное учреждение. Здесь на небольшой территории заключены богатство и разнообразие различных объектов не только для знакомства и изучения детьми и подростками, но и для организации опытнической и научной работы.

Сегодня в центре по трем направленностям дополнительного образования – естественнонаучной, туристско-краеведческой и художественной – занимается 1147 воспитанников.

Занятия проводятся в условиях прекрасно оборудованных учебных кабинетов, двух компьютерных классов, камнерезной и столярной мастерских, Ботанического сада, розария, парниково-тепличного хозяйства, конефермы и мини-фермы животных, учебно-опытных участков, манежа для выгула и тренировки лошадей.

Гордость Центра – Цирк зверей имени Каштанки и три музейных комплекса: Музей природы, Геологический музей, Музей под открытым небом «Блиндаж и партизанская полянка».

В центре созданы условия и для занятий по интересам детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализуются пять адаптированных программ художественной и естественнонаучной направленностей. Ярким примером такой работы являются занятия иппотерапией.

Здесь есть все для занятий детей и подростков полюбившейся деятельностью. Как результат – победы воспитанников в мероприятиях различных уровней. Только в 2016-2017 учебном году 78 воспитанников ДЭБЦ выезжали на 29 мероприятий различного уровня в 5 населенных пунктов Челябинской области и другие территории России. Завоеваны призовые места в 27 мероприятиях, что составило 93% от числа всех выездных мероприятий. Победителями и призерами стали 64 человека, это – 82% от числа всех участников. Обеспечивали участие обучающихся в этих мероприятиях 11 педагогов дополнительного образования.

Примерами высоких достижений за последние годы служат:

- 1 место у Смирнова Глеба на международной онлайн олимпиаде «Фоксфорд» по химии (Москва, октябрь 2015),

- 1 место у Лифаненковой Валентины на областном фестивале научно-исследовательских работ «От старины до современности» (Челябинск, март 2016),

- 3 место у Полякова Павла на XX региональной этологической конференции им. Н.Тинбергена (Екатеринбург, апрель 2016),

- 1 место у Втехина Артема и Макеевой Екатерины на областном конкурсе учебно-опытнических работ и практических проектов «Юннат» (Челябинск, сентябрь 2016),

- 4 место у Втехина Артема на Всероссийском конкурсе учебно-опытных работ и практических проектов «Юннат» (Москва, октябрь 2016),

- два 1-х места у обучающихся Чуплыгиной Ольги и Вагина Евгения на областном фестивале «Вода на Земле», посвященном Международному дню воды (Челябинск, ноябрь 2016),

- 2 место у Чуплыгиной Ольги на областном открытый геологический творческий конкурс «Креодонт» (Челябинск, март 2017),

- 3 место у Кожевникова Леонида на Всероссийском конкурсе юных натуралистов России имени П.А. Мантейфеля (Москва, март 2017),

- 1 место у Кулаковой Ирины на Международном творческом конкурсе, посвященном 135‑летию писателя А. Милна (Москва, апрель 2017г.),

- 1 место у Скороходова Кирилла на международной интернет-олимпиаде по биологии (Москва, июль 2017),

- 2 место у Киртяновой Антонины на 49 областном слете юных экологов в номинации «Выставка полевых геологических материалов» (Тургояк, июль 2017),

- 3 место у Киртяновой Антонины на 49 областном слете юных экологов в номинации «Электронная презентация фильмов «Экспедиция – 2017» (Тургояк, июль 2017),

- 1 место у Шальчиновой Ирины на Чемпионате и Первенстве г. Екатеринбурга в помещении по конкуру (Екатеринбург, сентябрь 2017).

Экологический центр, еще будучи СЮН, стал инициатором проведения на своей базе экологического конкурса имени Алексея Никифоровича Белкина «Твои первые открытия». Конкурс имеет почти тридцатилетнюю историю. С 2003 года конкурс получил статус регионального, принимая на своей площадке юных экологов и их наставников не только Челябинской, но и Свердловской областей. Год от года интерес к конкурсу растет.

Значимы проекты, реализуемые коллективом ДЭБЦ в последние годы:

Реконструкция и модернизация плаца для занятий иппотерапией воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Совместная деятельность Центра с кафедрой естественно-математических дисциплин ГБОУ ДПО ЧИППКРО (заведующий кафедрой Уткина Т.В.), в рамках которой реализацуется научно-прикладной проект по теме «Формирование когнитивных элементов культуры личности при изучении вопросов экологии в рамках создания единого образовательного пространства», проводятся стажировочные площадки, региональные семинары и курсы повышения квалификации для педагогов не только Озерска, но и всей Челябинской области.

Тесное сотрудничество Детского эколого-биологического центра с Южно-Уральским аграрным университетом.

Участие в проектно-аналитических семинарах, научных конференциях, круглых столах, выставках, форумах.

Издание научно-методических сборников, представляющих результаты научно-педагогической деятельности администрации и педагогов ДЭБЦ.

Педагоги ДЭБЦ успешно участвуют в различных профессиональных конкурсах.

На счету центра только за 2016-2017 учебный год 1 место на Всероссийском конкурсе «Методические аспекты организации образовательной деятельности в сфере дополнительного естественнонаучного образования детей», авторы Смирнова О.А., Косажевская Н.В., Кашицин А.А. (Челябинск, сентябрь 2016); 1 место на областном конкурсе учебных и методических материалов «Terra incognita», автор Кашицин А.А. (Челябинск, март 2017); 2 место на областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Челябинской области (Челябинск, май 2017); участие в отборе национальной премии в области географии, экологии «Хрустальный компас» Русского географического общества (Москва – Краснодар, февраль – март 2017).

На протяжении многих лет Детский эколого-биологический центр плодотворно сотрудничает с энергоцехом ФГУП «ПО «Маяк» (начальник Зеленский Виталий Иванович, профсоюзный лидер Кияченко Алексей) и ЦСиП ФГУП «ПО «Маяк» (начальник Фазуллин Борис Николаевич, профсоюзный лидер Золотарев Андрей). Администрация и сотрудники химкомбината помогают центру в решении хозяйственных вопросов, а центр в свою очередь проводит для шефов экскурсии и семейные праздники. На таких мероприятиях есть место и познавательным путешествиям с приключениями, увлекательным играм, катанию на лошадях и в карете, подаркам.

Работа ДЭБЦ ориентирована на взаимодействие с образовательными организациями, различными предприятиями и организациями округа и области.

Детский эколого-биологический центр – инициатор и активный участник экологических акций в муниципалитете. С целью создания условий для интеллектуального, творческого, нравственного развития детей и подростков силами экологического центра ежегодно проводятся муниципальные мероприятия для дошколят и обучающихся школ. Например, за 9 учебных месяцев 2016-2017 учебного года на муниципальном уровне организовано 10 мероприятий с охватом 980 участников.

Большая работа осуществлялась ДЭБЦ в рамках просветительской и практической деятельности по реализации мероприятий, посвященных Году экологии в России. Примерами таких акций служат: праздник посвящения в ЭКОлята, активное участие в мероприятиях всероссийских экологических субботников «Страна моей мечты», «Зеленая Россия», проекта неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского «Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2017», Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!» и других мероприятиях в рамках федерального партийного проекта «Экология России», посадка в июне 2017 года петуний на клумбах перед театром «Наш дом», участие в закладке Аллеи выпускников около пруда на проспекте Карла Маркса.

Итогом активной деятельности ДЭБЦ в рамках Года экологии стала победа центра в Общественной экологической эстафете Озерского городского округа, которая была организована Собрание депутатов Озерского городского округа и Общественной палатой Озерского городского округа при участии отдела охраны окружающей среды в период с июня по ноябрь. 9 ноября 2017 года на сцене Дворце культуры «Маяк» в рамках мероприятия «Общественные инициативы – 2017» глава округа Евгений Юрьевич Щербаков вручил директору ДЭБЦ Косажевской Наталье Викторовне Благодарственное письмо «За активное участие в Экологической эстафете Озерского городского округа 2017 года и значительный вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения».

История центра и деятельность сегодняшнего дня ДЭБЦ насыщены событиями и интересны. За прошедшие годы организация росла, менялись формы и методы работы. Но цель при этом оставалась постоянной – дарить детям радость познания, творчества и труда.

Дружный и работоспособный коллектив центра создает все необходимые условия для успешной самореализации детей, их гармоничного интеллектуального, нравственного развития, полноценного эстетического совершенствования. Сияющие радостью и счастьем лица детей – лучшее тому подтверждение.

Сердечно поздравляем Детский эколого-биологический центр с 65-летним юбилеем!

Искренне признательны коллективу центра за самоотверженный труд, ответственное служение озерскому детству.

Желаем счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных успехов на ниве благородной деятельности дополнительного образования!

В материале представлены фотографии разных лет.

http://gorono-ozersk.ru